Bem-estar acessível

DIZ O DITADO POPULAR QUE É MELHOR PREVENIR do que remediar. Quando o assunto é saúde, essa lógica faz todo sentido e pode fazer a diferença entre a vida e a morte, como mostrou a pandemia que atingiu todo o planeta. Afinal, estima-se que muitas pessoas que não resistiram à covid-19 sofriam de males crônicos como a hipertensão e diabetes e não davam a devida atenção aos cuidados necessários.

Já a obesidade se mostrou um fator decisivo para abreviar a vida de boa parte das vítimas mais jovens. Daí, a vantagem da prevenção que muita gente teima em ignorar. No AmorSaúde, esse é um pilar essencial acessível a todos. Não à toa, a rede de clínicas médico-odontológicas, a maior do gênero no Brasil, disponibiliza atendimentos de alta qualidade a preços reduzidos que estimulam a prevenção. Quanto ela cobra por uma consulta? A partir de 50 reais — valor tabelado para as mais de 450 unidades da rede.

Para os filiados do Cartão de TODOS, considerado hoje o maior cartão de benefícios do país, as consultas custam ainda menos: partem de 26 reais — elas também podem ser agendadas por outras redes e empresas assistenciais.

Ao todo, o AmorSaúde atua em mais de 35 áreas da medicina e da odontologia, além de realizar mais de 4.000 tipos de exames por meio de laboratórios parceiros como Hermes Pardini e DB Diagnósticos.

Atualmente, a rede, referência no modelo de franquias, dispõe de unidades em todas as cidades brasileiras com mais de 100.000 habitantes — de Boa Vista, em Roraima, à gaúcha Rio Grande, quase na fronteira com o Uruguai. A meta é chegar a 1.000 unidades nos próximos dois anos e validar a viabilidade da expansão também para municípios com menos de 70.000 habitantes.

Sem falar nas filiais em outros países. “Queremos consolidar a internacionalização em cinco países: Chile, Colômbia, Estados Unidos, México e mais uma que ainda não definimos”, diz Ícaro Vilar, CEO da rede. Ele é filho de Altair Vilar, fundador do Grupo TODOS Internacional, que compreende as empresas Cartão de TODOS, a rede clínicas AmorSaúde, a plataforma educacional Refuturiza, Energia de TODOS, soluções financeiras MaisTODOS e a ONG Planeta de TODOS, que atende refugiados em situação de risco, além de outras empresas parceiras. Transbordamento empresarial que garante resultados excepcionais para os usuários com serviços de qualidade a valores acessíveis dentro do conceito de Administração Solidária, criado por Altair Vilar.

Assim, estão mais que explicadas as vantagens oferecidas pela rede de clínicas médico-odontológicas para quem é cliente do Cartão de TODOS. Como é de imaginar, o foco da rede, cujo nome completo é Atendimento Médico Odontológico Rápido de Saúde, é possibilitar o atendimento às pessoas que mais precisam. Uma alternativa de altíssima qualidade para quem não quer depender do sistema público e não tem condições, por outro lado, de arcar com as mensalidades de um plano de saúde.

Convém registrar que o AmorSaúde não é um plano de saúde. Trata-se, sim, de uma rede de clínicas que oferece consultas a preços acessíveis que podem ser pagas até com a cashback gerado nas empresas parceiras. Além de atendimento presencial, ela disponibiliza consultas por meio de chamadas de vídeo (basta acessar o site da rede: http://www.amorsaude. com.br).

SALA PARA CONSULTA DE TELEMEDICINA: EM PARCERIA COM O AMORSAÚDE, FRANQUIAS DA REDE ALLP FIT FORMAM UM GRANDE ECOSSISTEMA EM PROL DO BEM-ESTAR (Divulgação/Divulgação)

ALLP FIT: O TOPO PARA TODOS

Fundada há pouco mais de um ano pelo visionário Anderson Franco — maior franqueado do Cartão de TODOS, a rede de academias Allp Fit tem muito em comum com a rede de clínicas AmorSaúde. A começar pela visão solidária, com ofertas de serviços essenciais focados na prevenção e na saúde integral, que fazem toda a diferença na qualidade de vida das pessoas. Além disso, seus serviços e parcerias são totalmente acessíveis à população e criam a oportunidade para que todos possam zelar pela saúde.

A prática de exercícios regulares ajuda a prevenir doenças e as academias desempenham papel significativo nesse sentido. Ao disponibilizar equipamentos de última geração em sua rede de unidades Allp Fit, além de diferenciais como sauna, espaço kids, salas de massagem e outros serviços, Anderson Franco revolucionou o mercado e incentivou as pessoas a adotarem um estilo de vida mais ativo. Para ter uma ideia, os planos começam por 99,90 reais por mês e o mais completo custa 189,90 reais.

O empreendedor ressalta a importância do acolhimento e compartilhamento na missão empreendedora de servir às pessoas. “Aliado ao condicionamento físico, a inclusão, a sustentabilidade e a administração solidária, criamos a Allp Fit com um projeto moderno e funcional, executado para atender aos anseios de todos os alunos a preços acessíveis com o que existe de mais atual e tecnológico em serviços fitness operacionalizados por profissionais qualificados”, afirma.

ALLP FIT HOME JÁ CONTA COM 120.000 ALUNOS. OFERECE TREINOS COM ESPECIALISTAS A MENOS DE 1 REAL POR MÊS (Divulgação/Divulgação)

ALLP FIT HOME

A rede de academias criada por Anderson Franco já se transformou em um grande ecossistema em prol do bem-estar. E um dos braços da rede é a Allp Fit Home, uma plataforma fitness online, com assinaturas a partir de 99 centavos, que já conta com mais de 30.000 acessos diários, cerca de 120.000 alunos e 50 treinos para acesso ilimitado. “É mais barato do que um café. E olha que estamos falando do acesso a um ecossistema de autocuidado”, resume o empreendedor que também é conselheiro do Cartão de TODOS.

De acordo com Anderson Franco, o objetivo do app é democratizar o acesso ao universo fitness. Os usuários são pessoas que não têm tempo para se deslocarem até uma academia ou que viajam muito. O app é uma espécie de Netflix voltado para a turma fitness. Os assinantes podem optar por treinos com títulos sugestivos como “mamães definidas”, “combatendo a flacidez” e “seque em 13 minutos”. Tem até aula de ioga. Um dos hits é o programa de emagrecimento, assim como o que foi pensado para incentivar o detox. Neste projeto, Anderson Franco conta com preparador físico Roberth Resende, uma sumidade nesse universo — com quase uma década no ramo, ele tem mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram. “Nossa missão diária é empoderar pessoas e entregar a todos suas melhores versões”, escreveu Resende em um post a respeito do aplicativo. O plano premium, Allp Plus, custa 4,99 reais por mês. Diferencia-se por dar acesso a professores especialistas em protocolos antiflacidez, a treinos ao vi a segmentos específicos como Allp Dance e Allp Fight. E mais: dá direito a planejamento alimentar personalizado, contato direto com especialistas e a um e-book de receitas saudáveis, entre outros atrativos.

Para incentivar os assinantes a se manterem fiéis à rotina de exercícios, o aplicativo faz uso da gameficação. Os usuários que se envolvem ativamente com a plataforma — leia-se, suam a camisa com frequência — são recompensados com pontos que podem ser trocados por cashback, cupons de desconto e ingressos em empresas parceiras. Para o segmento B2B, Anderson Franco criou um hub de saúde preventiva, que beneficia até a família dos colaboradores, incluindo até cinco familiares, custando apenas 4,99 reais. “Vejo a Allp Fit Home como um ecossistema em que o benefício supera o custo”, avalia Anderson Franco. Faltou falar que quem assina o aplicativo pode malhar dois dias por mês presencialmente em uma das unidades da Allp Fit, desembolsando a partir de 1 real por mês.

A rede de academias, criada por Anderson Franco, também deu origem a uma marca de suplementos: a Allp Supplements. São mais de 15 produtos que ajudam a potencializar os resultados dos exercícios. Os BCAAs, por exemplo, reduzem a fadiga durante treinos intensos e aceleram a recuperação depois dos exercícios, reduzindo dores musculares e inflamações. São mais um aliado, portanto, da prevenção.