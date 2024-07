Uma rede em expansão

Lançada em 2023 pelo empresário mineiro Anderson Franco, a rede de academias Allp Fit surgiu em 2023 com uma proposta muito clara: oferecer uma experiência de alto padrão a preços acessíveis. Com planos que vão de 89,90 a 189,90 reais por mês, a ideia é ir além dos treinamentos convencionais e oferecer aos alunos diferenciais como scanner corporal, sauna, área kids com monitor, sala VIP, spa com cadeira de massagem, coach de performance e até doses de pré-treino e whey protein. “Eu vim da classe C e sei que muitas pessoas gostariam de pagar por um clube, mas não têm condição. Por isso, a ideia da Allp Fit é ir na contramão do mercado low cost e fazer da academia um ambiente de happy hour e conexão”, diz Franco.

De origem humilde, o empresário mineiro conseguiu decifrar e criar um modelo de negócios que fosse exatamente ao encontro daquilo que o seu público-alvo buscava. A estratégia deu certo. Um ano depois, o negócio com base no conceito “Top to all”, cuja pro - posta é entregar o melhor para todos, vem se mostrando muito bem-sucedido. E lucrativo. Com um investimento que deve superar a casa dos 500 milhões de reais até o final de 2024, a Allp Fit pretende ampliar de 26 para 100 o número de unidades até o final do ano, saltando de 10.000 alunos para mais de 60.000. A projeção de faturamento é de cerca de 220 milhões de reais — 450% superior em relação ao ano anterior.

MERCADO AQUECIDO

A visão otimista da Allp Fit acom - panha o bom momento do setor. Uma pesquisa recente do Itaú mostra que os gastos com academias e produtos fitness cresceram 35% em 2023 em relação ao ano anterior. Em uma análise isolada das categorias levando em conta as transações feitas tanto com cartão como por Pix, o maior crescimento foi em gastos de suplementação — uma alta de 35,4% no valor transacionado e de 32,8% na quantidade de transações. Enquanto isso, as redes de academias tiveram crescimento de 27,7% em volume e de 25% na quantidade de transações.

Não à toa, além de investir na expansão das academias por meio de franquias, a Allp Fit tem, entre as estratégias para escalar o negócio, a Allp Fit Home — uma plataforma online fitness que oferece via app de treinos específicos e até estratégias de alimentação por menos de 1 real por mês e que já soma mais de 120.000 usuários —; e a Allp Supplements, com uma linha de suplementos com mais de 15 produtos que ajudam a potencializar o resultado dos treinos. “As empresas mudam muito rapidamente e, se você não pensar nas novas necessidades de seu cliente, ele vai acabar indo para o concorrente”, diz Franco.

Referência no mercado: Allpfit muda o jogo no segmento de academias, combinando alta qualidade e preços justos (Allpfit/Divulgação)

MODELO DE FRANQUIA

Com a consolidação da Allp Fit, o empresário tem agora planos ambiciosos para a expansão da rede por todo o país — e pretende tornar a marca referência no segmento. Para isso, conta com uma rede de empreendedores que enxergam no modelo de franquia uma margem de lucro atraente. É o caso de Danilo de Oliveira Chagas, que em janeiro deste ano inaugurou uma unidade da Allp Fit em Itabuna, na Bahia. O que ele não esperava era que, seis meses depois, já teria 3.850 alunos. “Eu já era franqueado do Cartão de TODOS e vi, na Allp Fit, mais uma oportunidade de investimento, principalmente pelo fato de ambos os negócios seguirem os mesmos princípios da Administração Solidária”, diz Chagas.

Com um investimento de cerca de 4 milhões de reais na franquia e um retorno sobre investimento (ROI) de 3,84% ao mês, ele espera recuperar o valor aportado em um prazo de até 26 meses. Enquanto isso, planeja a abertura de mais duas unidades na Bahia — uma em Itabuna, onde ele instalou sua primeira academia, e outra em Eunápolis. “O que mais me surpreendeu foi a estrutura e o suporte impecáveis da franqueadora. Isso torna a implantação e o desenvolvimento do negócio muito mais fáceis”, garante Chagas.

Meta ambiciosa: a Allpfit espera um crescimento de 450% no faturamento de 2024 (Allpfit/Divulgação)

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Além do lucro com propósito, os franqueados da Allp Fit podem esperar bastante investimento em tecnologia e inovação. Só neste ano, Franco viajou para países como Estados Unidos, Alemanha, China, Taiwan e Dubai em busca de inspiração. As viagens são também uma oportunidade de se relacionar com fornecedores como a Matrix, uma das principais fabricantes do mundo de equipamentos de ginástica. “Visitamos a fábrica deles na Ásia para conhecer pessoalmente o fundador da empresa. Os chineses são muito acolhedores e gostam de conhecer as pessoas com quem vão fazer negócios”, diz Franco. O próximo passo, diz ele, é incentivar a Matrix a se instalar por aqui para que a produção dos equipamentos seja local. “Empreender é criar processos, é entregar mais por menor preço, é gerar eficiência”, diz Franco. E tudo isso, diz ele, sem deixar de olhar para cada um dos stakeholders. “Minha maior preocupação é entregar excelência para alunos, investidores e comunidade. Com isso, acredito que vamos conseguir tornar realidade o sonho de transformar a Allp Fit em referência no mercado fitness brasileiro.”