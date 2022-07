Sete franquias mais baratas do que uma viagem para a Disney

Viajar ou virar franqueado? Ter ser próprio negócio pode ser mais barato do que uma viagem em família para os Estados Unidos.

Visitar os parques da Disney em Orlando, nos Estados Unidos, no mês de agosto pode custar mais de R$ 40 mil, considerando ingressos dos parques, passagem aérea, hospedagem, alimentação, seguro viagem e transporte para dois adultos e duas crianças.

Assine a newsletter EMPREENDA, a nova newsletter semanal da EXAME para quem faz acontecer nas empresas brasileiras

A EXAME selecionou sete franquias que podem ser adquiridas por até R$ 40 mil. Saiba quais são os gastos para considerar antes de decidir viajar ou empreender:

Mr. Fit

Com investimento inicial a partir de R$ 6 mil, incluindo taxa de franquia, 100 refeições, a rede Mr. Fit é uma opção para quem deseja ter um fast-food de alimentação saudável. A estimativa de faturamento é de até R$20 mil e o prazo de retorno que gira entre quatro e 12 meses.

Além deste formato, a marca ainda conta com mais sete opções de modelos de negócios. Atualmente está presente em 24 estados brasileiros e em processo de internacionalização para Europa e Estados Unidos.

CotaFácil

Para quem deseja empreender no segmento de seguros e consórcios, é possível, com investimento inicial a partir de R$ 13.997, ser franqueado na CotaFácil. O modelo de negócio é home based, ou seja, sem necessidade de ponto comercial, não cobra royalties e taxa de publicidade e a estimativa de faturamento mensal é de até R$200 mil. A franqueadora já soma 104 operações no país.

Franquia Sollar Energy

Quem quer investir em energia renovável, a opção é a Franquia Sollar Energy, com investimento inicial a partir de R$20 mil no formato home office.

O prazo de retorno é estimado em 4 meses e o franqueado tem um faturamento médio mensal de até R$ 300 mil. A marca, que entrou para o franchising no final de 2021, já conta com 36 unidades.

Limpeza com Zelo

Na Limpeza com Zelo, rede especializada em limpeza de residências, condomínios e escritórios, o investimento inicial é a partir de R$ 25 mil e o valor inclui taxa de franquia, capital de giro e equipamentos.

O prazo de retorno do investimento fica por volta de 12 meses e o faturamento médio mensal deste modelo é de R$25 mil. A rede já possui mais de 60 unidades em todo país.

CleanNew

Também do segmento de limpeza e conservação, a CleanNew, rede de higienização e blindagem de estofados, oferece o modelo home based por um valor inicial de R$ 34.610,00, que inclui taxa de franquia, equipamentos, estoque, kits e uniforme.

Com um tempo de retorno investido a partir de seis meses, a previsão é que o franqueado pode faturar até mais de R$14.500,00 mensalmente. Atualmente tem 40 operações no Brasil e seis no exterior.

SPA Express

Uma opção de negócio na área de saúde, beleza e bem-estar, é o SPA Express, microfranquia de massagens em domicílio. Para os interessados o investimento inicial é a partir de R$ 37.335,00 e inclui taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial.

O prazo para retorno é de 10 a 12 meses e o franqueado pode faturar até R$15 mil por mês. A marca, que conta com 46 operações, está presente em 40 municípios do país.

VEJA TAMBÉM:

Aos 47 anos, ela criou empresa que fatura R$ 29 milhões com pigmentos para sobrancelha

Para atrair clientes mais jovens, Kopenhagen faz rebranding da marca e quer se tornar mais acessível

O negócio dele transforma moscas em comida de pet — e atraiu 37 investidores

Doctoralia compra healthtech de gestão de saúde e quer impactar 50 milhões de usuários