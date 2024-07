1 /10 (A Cacau Show é a maior franquia do Brasil com 4.216 unidades em 2023)

Franquias de diversos setores tem apostado na diversificação dos modelos para ganhar capilaridade e atrair novos investidores Brasil afora. Franquias com modelo de contêiner estão se tornando cada vez mais comuns em locais de alto tráfego, como parque, estacionamentos e praças.

Inclusive, grandes redes como Cacau Show e Chilli Beans adotaram o modelo nos últimos anos.

Com um investimento inicial mais baixo e uma operação menor, as franquias de contêiner estão se destacando como uma opção atraente para empreendedores que querem atuar no mercado de franquias.

Confira, a seguir, dez franquias que apostam no modelo de contêiner para crescer:

Cacau Show

A loja modular (também conhecida como loja contêiner) é um projeto de muito sucesso na Cacau Show. A companhia conseguiu escalar seu número de operações no Brasil graças ao modelo. Com investimento inicial menor do que o de uma loja padrão, a rede de chocolates conseguiu chegar a 950 operações em funcionamento e outras 86 em processo de implantação, superando o total de 1.000 contêineres em três anos e meio.

Investimento inicial: a partir de R$ 64,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 61,4 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Chilli Beans

Lançados em 2022, os contêineres Eco Chilli da Chilli Beans, maior rede especializada em óculos escuros da América Latina, são lojas feitas totalmente de plástico reciclado. As lojas possuem incentivos ao descarte correto dos materiais, como o desconto de R$ 50 para clientes que levarem armações de óculos de qualquer marca para a loja.

O novo formato foi pensado para ser instalado em pontos alternativos, como postos de gasolina, praças, boulevards e outros locais com alta circulação de pessoas em cidades de 60 a 90 mil habitantes. Atualmente temos 40 unidades, com meta de abertura de 400 nos próximos três anos:

Investimento inicial: a partir de R$ 170 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 20 meses

Sodiê Doces

A Sodiê Doces, maior franquia de bolo do país, possui atualmente 375 lojas abertas no Brasil e duas unidades na cidade de Orlando, nos EUA. A rede fechou 2023 com faturamento de R$ 640 milhões, crescimento de 15%. Na loja contêiner o foco é a venda de bolos em pedaços, salgados, cafés e docinhos, além das entregas pelo delivery, por meio das vendas online. São unidades menores, já que não têm cozinha para as produções e, por esta razão, têm custo de instalação até 60% menor comparado às lojas físicas tradicionais.

Todos os modelos sem cozinha são alimentados pela cozinha da loja full, ou seja, uma única cozinha abastece até cinco operações ao mesmo tempo. As unidades também precisam de carro utilitário refrigerado para transportar os produtos da cozinha para a unidade, o que não está incluso nos valores a seguir:

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Mais1café

Uma das maiores redes de cafeterias do Brasil, a franquia trabalha com mais de 30 opções de bebidas quentes e geladas feitas a partir de grãos especiais, além dos acompanhamentos doces e salgados importados da Europa e da América Latina.

No modelo de negócio em contêiner, o franqueado oferece toda a experiência da rede para os consumidores em diversos tipos de lugares, como estacionamentos, pátios e centros comerciais.

Investimento inicial total: R$ 210 mil (incluso taxa de franquia, instalações e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo estimado de retorno: de 18 a 24 meses

Minha Quitandinha

Fundada em 2020, em Balneário Camboriú (SC), a rede de franquias funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, com o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais. No formato de contêiner, as unidades podem ser instaladas nas áreas comuns de condomínios, como praças e estacionamentos.

Investimento inicial total: a partir de R$ 42 mil (inclui a taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo estimado de retorno: de 10 a 18 meses

CredFácil

Rede especializada em serviços financeiros e seguros, a CredFácil atua no mercado há 20 anos com a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. Com mais de mil unidades distribuídas por todos os estados brasileiros, a marca foi eleita a quinta maior microfranquia pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) este ano. Recentemente, a empresa lançou o Contêiner, seu novo modelo de franquia moderno e prático para pequenos espaços.

Investimento inicial: a partir de R$ 30 mil

Faturamento médio mensal: R$ 500 mil

Prazo estimado de retorno: 6 a 8 meses

Flow

Fundada em 2017, a rede goiana Flow, especializada em alimentação saudável, conta com 73 lojas presentes em 24 estados. Além da tradicional franquia de restaurante, a marca ainda conta com unidades no formato de quiosque e de contêiner. Esse último modelo funciona apenas com o serviço de take away e to go.

Investimento inicial: R$ 180 mil

Faturamento médio mensal: R$ 65 mil

Tempo de retorno do investimento: 19 meses

Açaí do Rão

Fundada no ano passado pela Grupo Rão, holding com mais de 20 marcas de food service, rede Açaí do Rão conta com 12 lojas no Rio de Janeiro. Veja, a seguir, as informações sobre o modelo de contêiner no Rão:

Investimento inicial: a partir de R$ 180mil

Faturamento médio mensal: R$ 65 mil

Tempo de retorno do investimento: 18 meses a 24 meses

Honest Market Brasil

A Honest Market Brasil proporciona compra de produtos para consumo imediato de forma autônoma, sem filas, nem a ajuda de funcionários e através do sistema self checkout, em que o consumidor realiza todo o processo de compra sozinho, desde a escolha de produtos, até a leitura do QR Code e o pagamento. São oferecidos, dentro dos minimercados autônomos, uma variedade satisfatória de produtos como bebidas alcoólicas e não alcoólicas, refeições congeladas, mercearia, biscoitos, doces, salgadinhos, itens de home care e até cuidados pessoais.

Investimento inicial total estimado: R$ 45 mil (com taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 16 mil

Lucro médio mensal: 20% do faturamento

Prazo de retorno: 10 a 12 meses

Maria Açaí

Fundada em 2017, em Joinville (SC), a rede Maria Açaí é especializada em açaí artesanal, conta com mais de 60 lojas por seis estados brasileiros (RJ, SP, BSB, RS, PR e SC). Além dos formatos de lojas, a marca acaba de lançar dois modelos de contêiner: a franquia Pocket e a versão Padrão.