10 franquias baratas de alimentação para investir a partir de R$ 26 mil

Entre as microfranquias, empreendimentos mais baratos com investimento inicial de até R$ 105 mil, o segmento de alimentação é o segundo maior entre as redes da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Negócios de alimentação passaram de 14,9% para 16,2% do total de microfranquias em 2022, de acordo com pesquisa divulgada nesta semana pela ABF.

O estudo mostra que a participação das microfranquias cresceu 5% e representam 36,9% do total de franquias neste ano. O aumento do número de redes atuantes nesta área coincide com a demanda dos empreendedores. As buscas por 'investimentos de até R$100 mil' são maiores do que outras faixas de investimento. De acordo com o Portal do Franchising, 85% das buscas são por microfranquias.

Assine a newsletter EMPREENDA e receba, gratuitamente, uma série de conteúdos que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio.

Por isso, EXAME selecionou algumas opções de franquias do segmento de alimentação para quem quiser aproveitar o bom momento do ramo. Como qualquer empreendimento, o ideal é estudar o mercado e conversar com outros franqueados antes de assinar o contrato.

As informações a seguir foram fornecidas pelas próprias franqueadoras.

Confira 10 franquias baratas para empreender no setor de alimentação

Best Gourmet Club

Aplicativo da Best Gourmet ClubO aplicativo de assinatura dá acesso ao clube de descontos nos melhores restaurantes das cidades. No início, o negócio era bloco de voucher de descontos e depois foi lançada a versão digital, o APP Best Gourmet Club. A franquia tem baixos custos operacionais, já que não requer aluguel, equipe ou estoque. O negócio possui uma lucratividade escalável que possibilita a previsibilidade de faturamento já que trabalha com assinatura recorrente de clientes. Até hoje já são contabilizados mais de 900 restaurantes parceiros, mais de 30 mil assinaturas, e gerados R$ 1,5 milhão em economia para os clientes, e para os restaurantes parceiros um faturamento médio de R$ 4,5 milhões.



Ano de criação/entrada no franchising: 2015/ 2020

2015/ 2020 Quantas unidades tem atualmente: 16 unidades, sendo 4 próprias e 12 franqueadas)

16 unidades, sendo 4 próprias e 12 franqueadas) Investimento inicial total : a partir de R$26.800 (incluso taxa de franquia - a partir de R$ 15 mil, de acordo com o número de habitantes, mais capital de giro de R$2.800, mais investimento de instalação a partir de R$9 mil)



: a partir de R$26.800 (incluso taxa de franquia - a partir de R$ 15 mil, de acordo com o número de habitantes, mais capital de giro de R$2.800, mais investimento de instalação a partir de R$9 mil) Previsão de retorno: 6 a 14 meses

Minha Quitandinha

A ideia da franquia de minimercado autônomo é levar praticidade, conveniência, qualidade e segurança por meio de unidade autônoma instalada dentro de condomínios residenciais, empresas, hotéis, clubes, marinas e academias, que opere durante 24 horas por dia, sete dias por semana. O minimercado inteligente é indicado para condomínios a partir de 100-150 apartamentos/casas e demais locais, com fluxo médio diário acima de 500 pessoas.

Ano de criação/entrada no franchising : 2020 / 2022

: 2020 / 2022 Quantas unidades tem atualmente: 115

115 Investimento inicial total: R$ 45 mil (inclui taxa de franquia)

R$ 45 mil (inclui taxa de franquia) Previsão de retorno: 10 a 18 meses

Ice Creamy

A maior rede de sorvete na pedra do Brasil foi criada em Catanduva, interior de São Paulo. Há oito anos no mercado, a marca já esta presente em quase todos os estados brasileiros. A microfranquia Ice Express é lançamento no mercado, mas a rede também trabalha com outras formatações.



Ano de criação/entrada no franchising: 2014



2014 Quantas unidades tem atualmente: 80



80 I nvestimento inicial total: Ice Express - R$ 49,9 mil (inclui taxa de franquia)

Ice Express - R$ 49,9 mil (inclui taxa de franquia) Previsão de retorno: 12 meses

Mr Fit

Criada em 2013, na cidade de Paulínia, interior de São Paulo, a rede Mr. Fit serve fast-food de alimentação saudável. A empresária Camila Miglhorini fundou a franquia que oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio low carb.

Ano de criação/entrada no franchising : 2013 / 2014

: 2013 / 2014 Quantas unidades tem atualmente : 513

: 513 Investimento inicial total : Mr Fit Café - R$ 57 mil (inclui taxa de franquia)

: Mr Fit Café - R$ 57 mil (inclui taxa de franquia) Previsão de retorno: 10 a 36 meses

Menu Poke

David Franklin conheceu o poke em uma viagem ao Havaí e se especializou na culinária. Com mais de 1500 combinações, a Menu Poke oferece opções veganas, vegetarianas e que atendem qualquer tipo de intolerância alimentar em um produto modular, montado a partir da escolha de cada cliente. A rede também oferece outros produtos como pratos quentes, pratos exclusivos da marca, sobremesas saudáveis e sucos funcionais.



Ano de criação/entrada no franchising: 2019 / 2021



2019 / 2021 Quantas unidades tem atualmente: 16



16 Investimento inicial total: Dark kitchen R$ 65 mil (inclui taxa de franquia)

Previsão de retorno: 9 a 15 meses

Coxinha no Pote

Franquia de fast-food é especialista em mini coxinhas, mas também comercializa outros produtos como brownie, churros e empanadas e já possui 16 unidades franqueadas. A Coxinha no Pote trabalha com três modelos de negócio: loja de rua, totem e quiosque.

Ano de criação/entrada no franchising: 2018



2018 Quantas unidades tem atualmente: 16



16 Investimento inicial: A partir de R$ 65 mil ( inclui a taxa de franquia)



A partir de R$ 65 mil ( inclui a taxa de franquia) Retorno estimado: 12 a 18 meses

Dark Coffee Sterna Café

A rede de cafés especiais Sterna Café apresenta Sterna Café Dark Coffee, cozinha a partir de 10m², habilitada para o preparo do menu da rede, sem relacionamento físico com a clientela. O negócio é focado no preparo e entrega, dispensando área para atendimento de salão.

Ano de criação/entrada no franchising: 2015/2016



2015/2016 Quantas unidades tem atualmente: 75 unidades



75 unidades Investimento Inicial: R$ 89.750,00 ( inclui taxa de franquia, capital de giro e implantação)



R$ 89.750,00 ( inclui taxa de franquia, capital de giro e implantação) Prazo de Retorno: 18 a 36 meses

Casa de Bolos

Loja da franquia Casa dos BolosNatural de Ribeirão Preto, mãe e filhos começaram o negócio num pequeno salão no centro da cidade e, com o sucesso da loja, optaram pelo modelo de franquias. Hoje, a Casa de Bolos tem no cardápio mais de 100 sabores, incluindo versões diet, integral, funcional, bolo caseiro no pote e bolos baby. Oferece também tortas, cucas e bolos de aniversário.

Ano de criação/entrada no franchising: 2009 / 2011



2009 / 2011 Quantas unidades tem atualmente: 414



414 Investimento inicial total: Casa de Bolos Mini - R$ 95 mil (inclui taxa de franquia)



Casa de Bolos Mini - R$ 95 mil (inclui taxa de franquia) Previsão de retorno: 24 meses

Nutty Bavarian

Fundada no Brasil em 1996, a marca chegou ao país com a empresária Adriana Auriemo, que conheceu o produto nos Estados Unidos enquanto assistia a um jogo de basquete. Com cerca de 110 quiosques espalhados por todo país, a Nutty Bavarian vende cerca de 30 toneladas de castanhas por mês.

Ano de criação/entrada no franchising: 1996/1997



1996/1997 Quantas unidades tem atualmente: 110



110 Investimento inicial: R$ 99 mil (quiosque montado, incluindo capital de giro)



R$ 99 mil (quiosque montado, incluindo capital de giro) Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

Yogoberry

A rede de frozen yogurt e smoothies está lançando o de microfranquia em um formato de carrinho, para ser facilmente instalado sem a necessidade de obras. A franqueadora oferece seu modelo de negócio com todo o know-how desde a sua implantação, com treinamentos, suporte técnico, operacional e de conhecimento administrativo.



Ano de criação/entrada no franchising: 2007/2008



2007/2008 Quantas unidades tem atualmente: 23



23 Investimento inicial: A partir de R$ 105 mil (inclui carrinho e estoque)



A partir de R$ 105 mil (inclui carrinho e estoque) Retorno estimado: 18 meses

VEJA TAMBÉM:

Veja quais são as maiores franquias de até R$ 105 mil em 2022

Maior evento de franquias do Brasil começa nesta quarta; redes anunciam novidades

Ex-feirante do interior de Goiás fatura R$ 25 mi com salão de beleza sem hora marcada

Grupo de franquias fatura R$ 100 milhões e revela plano de expansão

Honestidade como modelo de negócio? Mercadinho sem vendedor cresce 400% em um ano