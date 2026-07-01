Xi diz que reunificação de Taiwan é missão histórica da China

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta quarta-feira que a “reunificação” com Taiwan é uma “tarefa histórica” do Partido Comunista Chinês (PCCh). A declaração foi feita durante discurso em comemoração aos 105 anos da fundação da legenda, no Grande Palácio do Povo, em Pequim.

Xi defendeu o aprofundamento dos intercâmbios e da integração entre os dois lados do Estreito de Taiwan e prometeu combater de forma “firme” as forças separatistas favoráveis à independência da ilha, além daquilo que classificou como “ingerência externa”, em uma referência indireta aos Estados Unidos.

Taiwan é um dos principais pontos de tensão entre Pequim e Washington. A ilha é governada de forma autônoma desde 1949, mas a China considera o território parte de seu país e afirma que a reunificação é inevitável, sem descartar o uso da força para atingir esse objetivo.

*Com EFE