Comércio de serviços da China atinge 3 trilhões de yuans até maio

O comércio de serviços da China somou 3,099 trilhões de yuans entre janeiro e maio de 2026, alta de 6% em relação ao mesmo período de 2025, segundo dados divulgados pelo Ministério do Comércio nesta segunda-feira. O resultado reflete expansão das exportações e maior dinamismo em segmentos como turismo e serviços intensivos em conhecimento.

No período, as exportações de serviços chegaram a 1,230 trilhão de yuans, avanço de 15,9% na comparação anual. Já as importações totalizaram 1,869 trilhão de yuans, crescimento de 0,4%. O déficit da balança de serviços ficou em 638,56 bilhões de yuans, uma redução de 160,72 bilhões em relação ao ano anterior.

Os serviços intensivos em conhecimento somaram 1,368 trilhão de yuans em comércio exterior, alta de 5,4% e participação de 44,2% no total do setor. As exportações desse segmento atingiram 667,75 bilhões de yuans, aumento de 12,2%, com destaque para royalties de propriedade intelectual, que avançaram 64,9%, e serviços culturais e de entretenimento pessoal, com alta de 50,1%. As importações desses serviços recuaram 0,3%, para 700,99 bilhões de yuans.

Entre os demais segmentos, o turismo registrou crescimento nas exportações, que chegaram a 188,5 bilhões de yuans, alta de 31,3% e maior taxa entre os principais setores exportadores de serviços. No lado das importações, os serviços de transporte somaram 402,52 bilhões de yuans, avanço de 26,7%, também a maior taxa entre os principais grupos importadores do período