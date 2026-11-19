Os presidentes Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping iniciaram nesta quinta-feira, 19, uma reunião trilateral inédita em Shenzhen, na China. O encontro ocorre durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) e reúne os líderes das três maiores potências nucleares do mundo.

Na abertura das conversas, Trump afirmou que os três países têm uma responsabilidade especial na manutenção do diálogo internacional. "Estamos realmente fazendo história", declarou o presidente americano.

"Nenhuma paz foi construída recusando oportunidades de diálogo. Juntos, estamos escolhendo um caminho diferente", disse Trump, de acordo com a Bloomberg.

O presidente americano afirmou que as negociações devem abordar a guerra na Ucrânia, o controle de armas nucleares e outros conflitos internacionais.

Antes da reunião, Trump teve uma conversa não prevista na programação oficial com Putin. Ao encontrar o presidente russo, chamou-o de "meu amigo". Na abertura do encontro trilateral, afirmou que era uma honra estar ao lado dele.

Trump, Xi Jinping e Putin participam de reunião trilateral em Shenzhen, na China (Mandel Ngan/AFP/AFP)

O que disseram Xi Jinping e Putin?

Anfitrião da reunião, Xi Jinping classificou o encontro como um marco nas relações entre as três potências e defendeu a cooperação para enfrentar desafios internacionais.

"Quando as grandes potências vivem em paz, o mundo está seguro; quando entram em conflito, o mundo mergulha na turbulência", afirmou Xi, segundo a imprensa estatal chinesa.

O presidente chinês propôs a manutenção de contatos regulares de alto nível e a criação de mecanismos de comunicação e prevenção de crises para reduzir o risco de confrontos militares.

Xi também defendeu maior coordenação para garantir o abastecimento de energia e a estabilidade dos mercados globais, além de ampliar a cooperação comercial entre China, Rússia e Estados Unidos.

Sobre as armas nucleares, o líder chinês pediu esforços para evitar uma guerra atômica e defendeu o cumprimento do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares.

Putin afirmou que os três países compartilham interesses na resolução de conflitos regionais, incluindo a guerra na Ucrânia.

"Nossos países têm muitos interesses em comum na resolução de conflitos regionais, incluindo, naturalmente, o conflito na Ucrânia", declarou o presidente russo.

Putin também propôs discussões sobre segurança alimentar, abastecimento de energia e relações econômicas internacionais.

Trump, Xi Jinping e Putin chegam para reunião trilateral em Shenzhen, na China (Doug Mills/Pool/AFP/AFP)

Ucrânia e armas nucleares estão entre os principais temas

O encontro ocorre em um momento de conflitos envolvendo duas das três potências: a Rússia mantém a guerra contra a Ucrânia, enquanto os Estados Unidos estão envolvidos no conflito com o Irã.

A possibilidade de Washington, Moscou e Pequim discutirem o futuro da Ucrânia sem a participação de Kiev ou dos governos europeus provocou preocupação entre aliados ocidentais.

Trump afirmou anteriormente que não pretende fechar acordos sobre a Ucrânia sem a participação do governo ucraniano. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, representantes americanos devem informar aliados reunidos em Berlim sobre o resultado das conversas na China.

Outro assunto é o controle de armamentos nucleares, após o fim, em fevereiro, do último grande tratado de redução de armas estratégicas entre Estados Unidos e Rússia.

Segundo dados do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri), citados pela Bloomberg, Estados Unidos e Rússia concentram aproximadamente 86% das armas nucleares do mundo. A China possui um arsenal menor, mas em expansão.

Trump defende a participação chinesa em futuras negociações sobre redução de armamentos. Pequim, porém, considera que ainda não seria justo participar de um processo de desarmamento nas mesmas condições de Washington e Moscou.