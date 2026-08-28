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Trump anuncia 'maior acordo de petróleo da história' com a Venezuela

Acordo prevê controle majoritário dos EUA sobre mais de 65 bilhões de barris de reservas de petróleo da Venezuela

Trump: declaração foi feita nas redes sociais (Alex Wroblewski/AFP)

Trump: declaração foi feita nas redes sociais (Alex Wroblewski/AFP)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 20h18.

Última atualização em 28 de agosto de 2026 às 20h29.

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Donald Trump anunciou nesta sexta-feira, 28, que os Estados Unidos fecharam um acordo com a Venezuela para obter o controle majoritário de mais de 65 bilhões de barris de reservas de petróleo do país.

O presidente dos EUA classificou a operação como o “maior acordo de petróleo da história mundial” e afirmou que não terá custo para os contribuintes americanos.

Em publicação nas redes sociais, Trump disse ainda que a transação "mais que dobrará as reservas de petróleo dos Estados Unidos, ampliará a oferta do combustível e contribuirá para reduzir os preços da gasolina no país no longo prazo."

Segundo o presidente, o acordo foi articulado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, e pelo secretário de Guerra, Pete Hegseth, em parceria com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, e empresas privadas.

Trump também disse que o acordo deve fortalecer as relações entre os países e contribuir para o avanço econômico da Venezuela.

Desde que os Estados Unidos capturaram e retiraram Nicolás Maduro do poder, em janeiro, o país tem buscado assegurar um fluxo estável de petróleo bruto da Venezuela para as refinarias americanas. Atualmente, a Venezuela produz cerca de 1,25 milhão de barris de petróleo bruto por dia.

Leia a declaração de Trump na íntegra:

"Os Estados Unidos da América acabam de firmar um acordo com a Venezuela referente ao MAIOR ACORDO DE PETRÓLEO DA HISTÓRIA MUNDIAL! Sob minha direção, o Secretário de Estado Marco Rubio e o Secretário da Guerra Pete Hegseth, trabalhando em estreita colaboração com a altamente respeitada Presidente Interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, e por meio de uma parceria com empresas privadas, garantiram o controle majoritário dos EUA sobre mais de 65 BILHÕES DE BARRIS de reservas comprovadas de petróleo na Venezuela, sem nenhum custo para o contribuinte americano.

Esta transação histórica MAIS QUE DOBRA as reservas de petróleo americanas, aumenta consideravelmente nosso fornecimento de petróleo e reduzirá substancialmente os preços da gasolina para todos os americanos, por muito tempo, ao mesmo tempo que ajudará a manter a Venezuela no caminho do sucesso e da prosperidade. Esta transação fortalecerá ainda mais o relacionamento já crescente entre a Venezuela e os Estados Unidos! Agradeço sua atenção a este assunto inovador. FAÇA A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE!"

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