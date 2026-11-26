Desde 2025, a ofensiva comercial do governo de Donald Trump contra o Brasil passou por reviravoltas judiciais, listas de exceções e investigações paralelas. Com o novo anúncio do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) mirando aeronaves e açúcar, o cenário tarifário bilateral se divide hoje em quatro faixas distintas:

Status Medida / Alíquota Produtos afetados Derrubada Tarifas de até 50% contra o Brasil (Lei de Poderes Econômicos de Emergência - IEEPA) Anuladas pela Suprema Corte dos EUA em 20 de fevereiro de 2026 Em vigor 25% (Seção 301 Brasil) + 12,5% (Seção 301 Trabalho Forçado) — até 37,5% Vigentes desde julho de 2026; atingem US$ 6,6 bilhões (16,5% da pauta), incluindo máquinas e equipamentos, madeira, gorduras e óleos, calçados, móveis e confecções Em vigor Tarifas setoriais (Seção 232) Aço, alumínio, obras de ferro e veículos automotores (US$ 9,8 bilhões ou 24,2% das vendas aos EUA) Em proposta 10% (aeronaves) e sobretaxa específica (açúcar fora de cota) Em consulta pública até 30/12; decisão final só após audiência em 14/01/2027

O que caiu na Justiça americana

A primeira grande ofensiva tarifária de Trump contra o Brasil, que chegou a impor cobranças de até 50% com base naLei de Poderes Econômicos de Emergência(IEEPA), foi anulada pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 20 de fevereiro de 2026. Após a derrota judicial, a Casa Branca redirecionou sua estratégia para a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974 — instrumento mais lento, mas com maior blindagem jurídica.

O que já está sendo cobrado

Em julho de 2026, entraram em vigor duas sobretaxas simultâneas baseadas na Seção 301, que podem se somar e chegar a 37,5%:

Tarifa de 25% contra o Brasil: Resultado da investigação bilateral do USTR sobre práticas digitais, etanol, propriedade intelectual e desmatamento.

Resultado da investigação bilateral do USTR sobre práticas digitais, etanol, e desmatamento. Tarifa de 12,5% sobre trabalho forçado: Decorrente de uma investigação paralela sobre cadeias de suprimentos que atingiu os 60 principais parceiros comerciais dos EUA com alíquotas de 10% ou 12,5%. Segundo balanço do governo brasileiro, o Brasil ficou no grupo das 41 economias taxadas em 12,5%.

De acordo com os dados oficiais do governo brasileiro, a alíquota acumulada de 37,5% alcança US$ 6,6 bilhões (16,5% da pauta exportadora aos EUA), com impacto sobre setores como máquinas e equipamentos, madeira, gorduras e óleos, calçados, móveis e confecções. Essas cobranças convivem com as tarifas setoriais da Seção 232 (aço, alumínio e autopeças), que atingem US$ 9,8 bilhões (24,2%) e seguem sob regime próprio.

O que é apenas proposta — e o que segue isento

O anúncio de quarta-feira (25) do USTR ainda não altera os embarques. A proposta prevê retirar a isençãoatual das aeronaves brasileiras — impondo uma taxa de 10% sobre o valor dos aviões prontos, o que atinge diretamente a Embraer — e elevar a cobrança sobre o açúcar bruto e refinado importado fora das cotas americanas, nesse caso de forma válida para todos os países exportadores.

Mesmo com o endurecimento, mais da metade das exportações brasileiras para os Estados Unidos segue fora das sobretaxas da Seção 301. Segundo o balanço oficial do governo brasileiro, US$ 21,3 bilhões (52,7% do total exportado aos EUA) permaneceram livres das cobranças de julho — grupo que inclui café, carnes, combustíveis, suco de laranja, frutas, ferro fundido, grande parte da celulose e diversos produtos químicos.