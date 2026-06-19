Venezuela inicia diálogo com oposição sobre transição democrática

O governo interino da Venezuela e uma ex-deputada da oposição iniciaram nesta quinta-feira, 19, um diálogo sobre uma transição democrática no país, com respaldo dos Estados Unidos.

O encontro ocorre quase seis meses após a captura de Nicolás Maduro durante uma intervenção militar americana. Desde janeiro, a presidência interina é exercida por Delcy Rodríguez, que governa sob forte influência de Washington.

A ex-parlamentar Dinorah Figuera desembarcou na Venezuela nesta quinta-feira após oito anos fora do país. Em declarações à imprensa, ela afirmou que retornou a convite dos Estados Unidos para negociar com o governo interino a criação de uma autoridade eleitoral considerada confiável.

Horas após sua chegada, Figuera foi recebida pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, para uma primeira reunião oficial.

“Na sua condição de representante dos deputados opositores do período de 2015 a 2020”, informou o Parlamento venezuelano em comunicado.

EUA apoiam negociações

O Departamento de Estado dos Estados Unidos manifestou apoio ao encontro e afirmou que as conversas servirão para definir uma agenda de negociações políticas.

“Debater uma agenda que servirá como roteiro para um diálogo político sobre uma transição democrática”, afirmou o órgão em comunicado.

O encontro representa uma das primeiras iniciativas formais de diálogo entre setores da oposição e o governo interino desde a mudança de poder ocorrida no início do ano.

Figuera se afastou politicamente da líder opositora e vencedora do Nobel da Paz, María Corina Machado, que recentemente lançou, ao lado de outros dirigentes, o chamado “Manifesto do Panamá”, documento que propõe diretrizes para a transição política no país.

A oposição liderada por Machado continua defendendo que seu candidato, Edmundo González Urrutia, venceu as eleições presidenciais de 2024. Na ocasião, Nicolás Maduro se declarou reeleito em meio a acusações de fraude eleitoral.

Em 2023, Figuera assumiu do exterior a presidência de uma comissão parlamentar simbólica formada por deputados eleitos para o período legislativo de 2016 a 2020, grupo que havia sido marginalizado pelo governo Maduro.

*Com AFP