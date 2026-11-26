A Espanha caminha para eleições relâmpago convocadas para o dia 29 deste mês pelo premiê, Pedro Sánchez, cujo governo enfrenta uma onda de crises, especialmente no setor imobiliário. Segundo apuração do think tank Council on Foreign Relations (CFR), a votação representa, para os eleitores, uma escolha entre a continuidade do governo de esquerda e uma possível mudança de rumo para a direita — e, com Sánchez sendo a principal figura da esquerda europeia, o desfecho pode inspirar resultados semelhantes em toda a Europa, apura a entidade.

Após ter servido três mandatos à frente da Espanha, Sánchez se consolidou como uma das principais referências da centro-esquerda europeia, mas a persistência da inflação, o aumento do custo de vida e a crise imobiliária enfraqueceram sua posição. As pesquisas já indicam uma estreita vantagem do Partido Popular (PP), de Alberto Núñez Feijóo, sobre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), embora nenhum dos dois pareça próximo de conquistar a maioria absoluta.

Uma vitória dos conservadores poderia, ainda, abrir caminho para a participação do partido de extrema direita Vox no governo nacional pela primeira vez desde o fim da ditadurade Francisco Franco, em 1975.

Cenário eleitoral

Bandeira do partido PP, que novamente disputa contra Sánchez (Andrea Comas / Reuters)

O PSOE, de Sánchez, representa a centro-esquerda e já demonstrou capacidade de contrariar as previsões eleitorais. Em 2023, após sofrer derrotas em eleições regionais e municipais, o primeiro-ministro antecipou a votação nacional, mesmo diante de pesquisas que apontavam uma possível derrota. Na ocasião, os socialistas alcançaram seu melhor resultado percentual desde 2008.

Desta vez, entretanto, o cenário é menos favorável. Segundo a média das pesquisas compilada pelo Politico, PSOE e PP aparecem próximos, ambos com aproximadamente 30% das intenções de voto, mas os conservadores mantêm uma pequena vantagem.

Sánchez tenta transformar a eleição em uma escolha entre preservar a Espanha como um bastião de justiça social na Europa ou permitir o avanço de uma onda deextrema-direita, que, segundo ele, representa um retrocesso nos países onde chega ao poder. O primeiro-ministro pede aos eleitores uma maioria progressista mais ampla, capaz de ampliar os direitos sociais e de enfrentar as elites econômicas.

O PP, principal partido de oposição, promete reduzir impostos, endurecer as políticas migratórias e reverter parte das iniciativas ambientais do atual governo. Entre as propostas estão o afrouxamento das regras climáticas e a extensão das licenças de operação de cinco usinas nucleares.

Feijóo também tenta apresentar sua candidatura como uma alternativa de maior eficiência administrativa, argumento que pode ganhar força em meio ao descontentamento com a gestão dos serviços públicos. Em outubro, um acidente ferroviário perto de Toledo deixou 69 mortos, no segundo maior acidente do setor no mesmo ano.

Embora o PP tenha conquistado o maior número de cadeiras nas eleições de 2023, não conseguiu formar uma coalizão governista. Um cenário semelhante pode se repetir agora: mesmo que termine em primeiro lugar, o partido provavelmente precisará negociar com o Vox ou obter o apoio parlamentar do Vox para governar.

Liderado por Santiago Abascal, o Vox concentra cerca de 18% das intenções de voto e vem ampliando sua presença na política espanhola, especialmente nos governos regionais e municipais. A eleição poderá levar a extrema direita ao Executivo nacional pela primeira vez desde o período franquista, encerrado em 1975.

Moradia e custo de vida dominam a disputa

Espanha: país enfrenta uma série de crises que preocupam eleitores e põem em risco o futuro do partido incumbente (Getty Images)

A crise imobiliária é uma das principais preocupações do eleitorado. Segundo dados apontados pelo CFR, preços das moradias na Espanha aumentaram quase 85% entre 2015 e 2025 e, em meados de 2026, já acumulavam alta superior a 12% em relação ao ano anterior. Quatro em cada dez famílias que vivem de aluguel comprometem mais de 40% da renda disponível com a moradia.

O problema é agravado pela escassez de imóveis. O país enfrenta um déficit estimado de 750 mil residências, que pode chegar a 1 milhão até 2028, segundo o think tank. A combinação de aluguéis elevados, despejos e falta de oferta transformou a habitação em uma questão central do debate político.

Nesse contexto, mais de 3 milhões de pessoas participaram de uma greve geral no começo do mês, convocada em protesto contra o aumento dos aluguéis e os despejos. No dia seguinte, a Câmara Baixa do Parlamento, ainda em funcionamento interino, aprovou medidas para limitar despejos e a especulação imobiliária, propostas que haviam sido incluídas em um dos decretos que Sánchez não conseguiu aprovar antes de convocar as eleições.

O PP, por outro lado, promete revogar essas medidas caso chegue ao poder. Entre suas propostas estão a construção de 1 milhão de novas moradias, a facilitação do despejo de ocupantes ilegais e a concessão de benefícios fiscais a proprietários que mantenham os reajustes dos aluguéis abaixo da inflação.

Além da habitação, o custo de vida em geral representa outro desafio para o governo. A inflação chegou a 4,9% em setembro e permaneceu nesse patamar em outubro. Para aliviar a pressão sobre os consumidores, o PP promete reduzir a alíquota do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) aplicada a produtos alimentícios básicos até que a inflação esteja controlada.

O PSOE, por sua vez, tenta responder com medidas de proteção social. Nas semanas anteriores à eleição, o governo aprovou mais de 1 bilhão de euros em novos benefícios sociais. Sánchez também propôs elevar gradualmente o salário mínimo até que ele corresponda a 60% do salário médio do país.

Desgaste socialista

Em 31 de julho de 2026, forças de segurança marroquinas entraram em confronto com migrantes que tentavam atravessar para o enclave espanhol de Ceuta, no norte da África, perto da cidade de Fnideq, na fronteira entre Marrocos e Espanha. (ABDEL MAJID BZIOUAT/AFP)

Embora a imigração tradicionalmente tenha menos peso no debate político espanhol do que em outros países europeus, o tema ganhou destaque durante a campanha. Em janeiro de 2026, Sánchez anunciou um plano para regularizar a situação de aproximadamente 500 mil imigrantes em situação irregular, uma das iniciativas mais expressivas de seu governo nessa área.

A decisão passou a ser questionada após a chegada de dezenas de milhares de migrantes vindos do Marrocos ao território espanhol de Ceuta, no norte da África, no fim de julho. O episódio foi explorado pelo Vox e pelo PP para criticar a política migratória do governo.

Abascal classificou o movimento como uma invasão e um ato de guerra, enquanto Feijóo o descreveu como uma ocupação do território espanhol. O Vox defende medidas ainda mais restritivas, incluindo a chamada remigração, que prevê o retorno de imigrantes aos países de origem.

A corrupçãotambém pode prejudicar o PSOE. O partido e alguns aliados políticos de Sánchez são investigados por suspeitas de irregularidades, o que dá à oposição a oportunidade de questionar a credibilidade do governo. Durante um debate, Feijóo destacou as investigações e prometeu promover uma limpeza na política espanhola.

Outro ponto de tensão é a relação com os movimentos separatistas da Catalunha. Sánchez negociou apoio parlamentar com partidos favoráveis à independência da região e, em 2024, seu governo concedeu anistia a nacionalistas catalães envolvidos em iniciativas separatistas.

O PP e o Vox se opõem à independência catalã e defendem uma postura mais rígida em relação à autonomia regional. Caso cheguem ao poder, os conservadores prometem revogar a lei de anistia e limitar a capacidade de autogoverno da região. A perspectiva de um governo apoiado pela extrema direita preocupa os partidos independentistas, embora alguns considerem que a hostilidade de Madri possa fortalecer novamente o movimento separatista.

Mudanças

Montagem mostra o premiê espanhol, Pedro Sánchez, à esquerda do presidente americano, Donald Trump. Os líderes discordam e vivem uma relação de desgaste (AFP)

O primeiro-ministro também acumulou divergências com Donald Trump, especialmente depois de a Espanha ter sido o único país da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a não se comprometer com a meta de destinar 5% do Produto Interno Bruto (PIB) à defesa, apresentada na cúpula da aliança em 2025.

O PP promete uma política externa mais estável, previsível e menos dependente da personalidade do chefe de governo. A legenda pretende preservar os vínculos com os países da América Latina, tradicionalmente importantes para a diplomacia espanhola, e aproximar Madri das posições da centro-direita europeia, da qual faz parte por meio do Partido Popular Europeu.

Na questão da Ucrânia, os conservadores sinalizam continuidade do apoio oferecido pelo governo socialista. O programa eleitoral do PP prevê manter o respaldo político, econômico, militar e humanitário a Kiev, além de manter as sanções contra a Rússia enquanto persistir a agressão russa.

A mudança mais significativa, entretanto, pode ocorrer nas relações com a China e os Estados Unidos. Sánchez foi um dos defensores europeus de uma aproximação mais estreita com Pequim, especialmente após o retorno de Trump à Casa Branca em 2024. Desde 2023, o primeiro-ministro espanhol visitou a China quatro vezes, enquanto o comércio bilateral ultrapassou US$ 55 bilhões em 2025. O país também recebeu investimentos chineses expressivos, sobretudo no último ano.

Em contrapartida, o relacionamento com Washington foi marcado por atritos. Depois de criticar a guerra contra o Irã e fechar o espaço aéreo espanhol a aeronaves militares americanas envolvidas no conflito, Sánchez enfrentou ameaças de Trump de interromper as relações comerciais com Madri.

Uma eventual vitória conservadora, apura o CFR, provavelmente aproximaria a Espanha dos Estados Unidos e levaria a uma relação mais distante com a China. O resultado, portanto, vai além de uma possível alternância de poder em Madri e pode representar uma mudança na orientação diplomática de uma das principais economias europeias, além de reforçar o avanço da direita no continente, diz o CFR.