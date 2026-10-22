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EUA e Paraguai fecham acordo para uso da energia de Itaipu

Projeto previsto para 2027 utilizará energia 100% renovável da hidrelétrica para serviços em nuvem; comunicado americano não faz menção ao Brasil

Vista das comportas da hidrelétrica de Itaipu Binacional (Joédson Alves/Agência Brasil)

Vista das comportas da hidrelétrica de Itaipu Binacional (Joédson Alves/Agência Brasil)

SBT News
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Publicado em 22 de outubro de 2026 às 09h59.

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O governo dos Estados Unidos divulgou nesta quarta-feira (21) uma aliança comercial unindo uma empresa americana e uma companhia paraguaia para erguer um amplo centro de computação. A instalação ficará no Paraguai e será totalmente alimentada pela energia elétrica proveniente da Usina Hidrelétrica de Itaipu, situada na fronteira paraguaio-brasileira.

Divulgado pelo Departamento de Estado dos EUA, o pacto envolve a Crusoe, companhia americana focada na produção de sistemas integrados, e a Araico, desenvolvedora do Paraguai voltada a obras de infraestrutura e projetos energéticos. A expectativa é que o complexo inicie suas operações em meados de 2027.

Autoridades apontam que a iniciativa tem potencial para se consolidar como um dos aportes privados mais expressivos já registrados na história do país sul-americano.

Energia limpa e serviços em nuvem

O grande diferencial da nova central de computação será a utilização direta de energia limpa gerada pela força das águas de Itaipu, reconhecida globalmente como uma das maiores fontes de energia hidrelétrica totalmente renovável.

O complexo contará com equipamentos de alta performance focados em prover serviços de computação em nuvem para clientes tanto nos Estados Unidos quanto em diversas nações da América Latina.

Em termos práticos, a computação em nuvem atua como um enorme servidor remoto. Esse formato viabiliza que pessoas, aplicativos e empresas guardem arquivos, rodem programas pela internet e operem sistemas complexos sem precisarem manter servidores próprios ou computadores de alto custo em suas instalações locais.

Sem menção ao Brasil

A gestão da usina de Itaipu é compartilhada entre o Paraguai e o Brasil, garantindo a ambos o direito a partes iguais da energia gerada. Contudo, o anúncio oficial emitido pelo governo norte-americano não faz, em nenhum momento, menção ao lado brasileiro.

O SBT News procurou a assessoria de imprensa da Itaipu Binacional e segue aguardando uma resposta. O espaço para posicionamento continua aberto.

Acompanhe tudo sobre:ItaipuParaguaiEstados Unidos (EUA)

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