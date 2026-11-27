Os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira, 25, uma nova rodada de medidas comerciais contra o Brasil, com propostas de sobretaxas para o açúcar e de uma tarifa adicional de 10% sobre aeronaves brasileiras.

As medidas ainda dependem de consulta pública, mas voltam a chamar atenção para as relações comerciais entre os dois países em setores importantes para suas economias.

No caso das aeronaves, a relação vai além da venda de aviões brasileiros ao mercado americano: fabricantes e fornecedores dos dois países participam de uma mesma cadeia industrial.

Já no açúcar, o Brasil é um dos países com maior participação na cota de importação americana, enquanto as compras brasileiras do produto nos Estados Unidos têm peso reduzido no comércio agrícola nacional.

Os dados de comércio exterior mostram que o grau de interdependência varia dependendo do setor. Enquanto o mercado americano tem importância estratégica para a indústria aeronáutica brasileira, o açúcar representa uma relação comercial mais assimétrica. Veja o que está em jogo.

Exportação e importação de aeronaves entre Brasil e EUA

Dados do Comex Stat, da Secretaria de Comércio Exterior, mostram que o Brasil exportou aproximadamente US$ 20,9 bilhões em aviões e helicópteros para os Estados Unidos entre 2016 e 2025.

A série histórica da categoria SH4 8802, que abrange veículos aéreos motorizados tripulados, registra US$ 2,95 bilhões em exportações em 2016. O valor recuou para US$ 1,34 bilhão em 2021, antes de voltar a crescer e alcançar US$ 2,73 bilhões em 2025. Entre janeiro e outubro deste ano, as vendas somaram US$ 2,23 bilhões.

O mercado americano é estratégico para a fabricante brasileira Embraer. No relatório anual de 2025, a Embraer informou que 58,7% de sua receita consolidada veio de clientes dos Estados Unidos e do Canadá, sendo que os estadunidenses respondem por cerca de 45% das vendas de seus jatos comerciais e por 70% das vendas de aeronaves executivas.

Em comunicado divulgado no mesmo dia do anúncio das tarifas, a companhia informou ter US$ 3,5 bilhões em ativos e mais de 2.500 funcionários nos Estados Unidos, em atividades que incluem indústria, engenharia e suporte.

Apesar da relevância do mercado consumidor americano para a Embraer, a relação comercial não acontece em apenas uma direção, já que o Brasil também compra componentes e equipamentos americanos utilizados na indústria aeronáutica.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, as importações brasileiras de partes de aeronaves dos Estados Unidos somaram US$ 509 milhões em 2025. Em outubro de 2026, as compras brasileiras de aeronaves e helicópteros americanos chegaram a US$ 144 milhões, enquanto as importações de peças totalizaram US$ 49,5 milhões, sem contar serviços na área nem todos os motores aeronáuticos de outras categorias.

Uma eventual barreira comercial, portanto, pode produzir efeitos nos dois lados da cadeia: além de encarecer a entrada de aviões brasileiros nos Estados Unidos, pode afetar fornecedores, trabalhadores e atividades industriais instaladas no próprio mercado americano.

Açúcar brasileiro no cafezinho americano

No açúcar, a relação é diferente. O Brasil é um dos principais fornecedores estrangeiros do produto para o mercado americano, mas os Estados Unidos não estão entre os destinos que concentram a maior parte das exportações brasileiras.

Em 2025, as exportações brasileiras de açúcar alcançaram US$ 14,109 bilhões, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior e do Ministério da Agricultura. No mesmo ano, as vendas de açúcar e produtos relacionados aos Estados Unidos somaram US$ 289,03 milhões, de acordo com dados da base Comtrade, das Nações Unidas, pouco mais de 2% do total exportado pelo Brasil.

Isso indica que, embora o mercado americano seja relevante para determinados embarques, a produção nacional tem uma carteira de destinos mais diversificada.

No entanto, o Brasil tem uma participação relevante na política americana de importação de açúcar. O país possui uma cota específica para fornecer açúcar bruto aos Estados Unidos dentro do sistema de cotas tarifárias (TRQ, na sigla em inglês).

Para o ano fiscal de 2026, a cota original brasileira foi de 155.993 toneladas métricas, segundo o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR). O volume coloca o Brasil entre os países com maiores alocações nesse mecanismo.

O sistema estabelece quantidades que podem entrar no mercado americano com tarifas menores. Importações acima dos limites ficam sujeitas a tarifas mais elevadas.

A proposta anunciada na quarta-feira por Trump prevê tarifas sobre o açúcar brasileiro fora de cota, sob a justificativa americana de impedir que o Brasil ocupe a cota destinada a outros países. A medida pode alterar as condições de acesso do produto ao mercado, embora não signifique, por si só, que todas as exportações brasileiras de açúcar aos Estados Unidos serão atingidas da mesma maneira.

Quando as novas tarifas podem entrar em vigor?

As medidas anunciadas em 25 de novembro ainda não estão em vigor. O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos abriu uma consulta sobre as propostas e agendou uma audiência pública para 14 de janeiro de 2027.

O prazo para o envio de manifestações é 30 de dezembro de 2026. Até a conclusão do processo e uma eventual decisão do governo americano, a tarifa adicional de 10% sobre aeronaves permanece uma proposta.

A discussão também ocorre em meio a outras medidas comerciais adotadas pelo governo de Donald Trump contra o Brasil. Desde o início da investigação sob a Seção 301, em julho de 2025, os Estados Unidos já aplicaram tarifas de 25% sobre uma série de produtos brasileiros.