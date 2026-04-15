Trump, Xi, Mamdani e Leão XIV: os políticos mais influentes de 2026 para a Time

A revista Time publicou nesta quarta-feira, 15, seu tradicional lista com as 100 pessoas mais influentes do ano. Como de costume, a seleção tem estrelas do entretenimento, atletas, cientistas, executivos e figuras políticas.

Nessa última categoria, foram elencados pelo veículo 25 nomes, entre eles Donald Trump, Xi Jinping, Benjamin Netanyahu e o Papa Leão XIV. Após um ano marcado por numerosos conflitos militares, protestos, eleições e tarifas, o cenário geopolítico global tem se alterado rápida e severamente.

Os chefes de Estado mais influentes em 2026

Entre os 195 países reconhecidos no mundo, a Time selecionou e descreveu o papel global de 11 chefes de Estado entre as pessoas mais influentes de 2026:

A influência da cúpula de Donald Trump no mundo

No poder há menos de um ano e meio, o governo Trump tem sido responsável por diversas mudanças na maior economia do mundo. Entre as diversas figuras poderosas nessa estrutura, a Time destacou quatro pessoas como as mais influentes do mundo:

Marco Rubio: Acumula os cargos de Secretário de Estado e Conselheiro de Segurança Nacional, um poder comparado ao de Henry Kissinger. Ele é o executor da política externa de Trump, incluindo a ofensiva contra o Irã, a captura do líder venezuelano e as negociações diplomáticas sobre tarifas e imigração.

Acumula os cargos de Secretário de Estado e Conselheiro de Segurança Nacional, um poder comparado ao de Henry Kissinger. Ele é o executor da política externa de Trump, incluindo a ofensiva contra o Irã, a captura do líder venezuelano e as negociações diplomáticas sobre tarifas e imigração. Susie Wiles: Chefe de Gabinete da Casa Branca e uma das figuras não eleitas mais poderosas. Ela impõe disciplina na Ala Oeste e é a conselheira de maior confiança do presidente. Mesmo em tratamento contra o câncer, permanece no cargo, sendo considerada indispensável por Trump.

Chefe de Gabinete da Casa Branca e uma das figuras não eleitas mais poderosas. Ela impõe disciplina na Ala Oeste e é a conselheira de maior confiança do presidente. Mesmo em tratamento contra o câncer, permanece no cargo, sendo considerada indispensável por Trump. Steve Witkoff: Bilionário do setor imobiliário e amigo pessoal de Trump, atua como enviado especial para o Oriente Médio. Trabalhou em cessar-fogos entre Israel e Hamas e trocas de prisioneiros com a Rússia, embora tenha participado das reuniões que precederam a decisão de Trump de lançar uma nova guerra contra o Irã.

Bilionário do setor imobiliário e amigo pessoal de Trump, atua como enviado especial para o Oriente Médio. Trabalhou em cessar-fogos entre Israel e Hamas e trocas de prisioneiros com a Rússia, embora tenha participado das reuniões que precederam a decisão de Trump de lançar uma nova guerra contra o Irã. Dan Caine: Ex-piloto de caça e tenente-general de três estrelas, foi escolhido por Trump para ser o Presidente do Estado-Maior Conjunto. É o conselheiro militar de maior confiança, tendo liderado ataques contra instalações nucleares iranianas e a captura de Maduro na Venezuela.

A oposição a Trump em 2026

O poder consolidados por Donald Trump tem encontrado resistência interna nos EUA.

Com as eleições de meio de mandato ainda em 2026 e a pressão da corrida presidencial em 2028, diversos nomes do Partido Democrata têm se mostrado como fortes nomes na oposição ao presidente atual. A Time escolheu quatro deles para sua lista:

Agências internacionais

Para além das estruturas nacionais de poder, agências internacionais também são responsáveis por influenciar a geopolítica mundial. Para a Time, três pessoas dessas organizações estão entre as mais influentes do mundo: