Moradores dos EUA protestam contra assassinato de norte-americana por agentes da imigração

Os manifestantes estão em frente ao Edifício Federal Bispo Henry Whipple, e gritam palavras como: "vergonha"

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 17h15.

Moradores protestam neste sábado (10) em Minnesota, nos Estados Unidos, contra agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega), que mataram a tiros a norte-americana Renee Nicole Good, de 37 anos, na quarta-feira (7).

O protesto é um dos mais de mil eventos planejados para o fim de semana em todo o país para exigir o fim do envio em larga escala de agentes do ICE, ordenado pelo presidente Donald Trump, principalmente a cidades governadas por políticos democratas.

Minnesota tornou-se um dos principais focos das operações militarizadas de deportação do presidente republicano.

Renee Good tinha três filhos e estava ao volante quando foi assassinada.

