Governador da Califórnia enfrenta Trump em público e ganha força para 2028

Os primeiros meses do governo de Donald Trump, repletos de anúncios de peso, foram acompanhados de um certo silêncio da oposição. Nos últimos dias, isso começou a mudar, com os protestos que começaram em Los Angeles e que se espalharam pelo país. E o governador da Califórnia, Gavin Newsom, ganha força como líder capaz de enfrentar Trump.

Newsom, de 57 anos, passou a questionar abertamente as ações de Trump em Los Angeles. O presidente enviou a Guarda Nacional para coibir protestos no Estado, mesmo sem aval estadual, como é praxe.

O governador contestou a medida publicamente e na Justiça, e atraiu a ira de Trump. O presidente disse que mandaria prender qualquer um que dificultasse os agentes de controle de imigração a prender imigrantes irregulares. No fim de semana, Newsom provocou Tom Homan, chamado de "czar da fronteira", a prendê-lo.

Perguntado se mandaria prender Newsom, o presidente disse "eu faria isso. Ele tem feito um trabalho terrível. Eu gosto de Gavin Newsom. Ele é um cara legal, mas muito incompetente. Todo mundo sabe", disse, na segunda.

Na noite de terça, Newsom fez um discurso na TV com ataques ao governo federal. "Enviar combatentes de guerra às ruas não tem precedentes e ameaça os fundamentos da nossa democracia", disse. "Donald Trump se comporta como um tirano, e não como um presidente".

Nesta quarta, foram convocados novos protestos em Los Angeles. A Justiça fará uma audiência na quinta-feira, 12, para decidir sobre a legalidade do envio de tropas.

Impacto na eleição

O embate com Trump tem projetado Newsom internacionalmente, o que dá impulso para uma possível candidatura presidencial, em 2028.

Na campanha de 2024, Newsom foi cotado como um dos nomes que poderiam disputar a Casa Branca caso Joe Biden desistisse e houvesse uma disputa. No entanto, Biden insistiu na campanha até julho, quando desistiu e indicou sua vice, Kamala Harris para a disputa, o que deixou pouco espaço para outras candidaturas.

A insistência na candidatura de Biden, o que evitou a realização de primárias competitivas, tiveram o efeito de deixar o partido sem novos líderes claros, já que a disputa das primárias ajuda a apontar quem serão os possíveis candidatos a presidente. Ao mesmo tempo, os democratas estão em minoria no Senado e na Câmara, o que oferece menos espaço para questionamentos ao governo Trump.

Newson está no segundo mandato como governador da Califórnia, cargo que ocupa desde 2019 e que se elegeu em 2022. Antes, foi vice-governador do Estado (2011-19) e prefeito de San Francisco (2004-11).

Como prefeito, ele ganhou repercussão nacional ao defender o casamento entre pessoas do mesmo gênero, algo proibido pela lei estadual na época, e depois liberado pela Suprema Corte do país.

Agora, Newsom volta a atrair a atenção nacional ao defender uma questão que afeta milhões de pessoas, a imigração. Além do discurso na TV, ele tem buscado outro campo de embate onde Trump faz sucesso: os memes e piadas na internet. Em uma postagem recente, ele repostou uma mensagem do presidente como se fosse um comunicado imperial, no estilo da saga Star Wars.

No entanto, ainda faltam três anos e meio para as eleições de 2028, e o rumo dos protestos ainda é difícil de prever. Nesta quarta, haverá ações em mais cidades, o que abrirá espaço para que políticos de outros Estados possam ganhar espaço. Ao mesmo tempo, os atos servem para Trump reforçar aos seus apoiadores que segue firme na promessa de expulsar imigrantes.