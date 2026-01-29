Mundo

EUA suspende agentes do ICE após morte em Minneapolis

Governo promete novas prisões enquanto prefeito rejeita cooperação com imigração

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 08h26.

O governo dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira, 28, que dois agentes de imigração do Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira (ICE), foram suspensos após o ataque a tirou que resultou na morte de um civil em Minneapolis, no estado de Minnesota.

A decisão acontece em meio ao agravamento de tensões na cidade, após o presidente dos EUA, Donald Trump, criticar o prefeito local e afirmar que buscaria "desescalar" a situação.

No último sábado, 24, agentes da Patrulha de Fronteira, responsáveis pela aplicação das leis do ICE, atiraram dez vezes contra Alex Pretti, de 37 anos, enquanto tentavam imobilizá-lo. O caso ocorre semanas após a morte de Renee Good, também de 37 anos, baleada por agentes da polícia de imigração (ICE) no dia 7. Ambos eram norte-americanos.

A agência informou que os agentes estão suspensos desde sábado. Segundo um porta-voz ouvido pela AFP, trata-se de “um protocolo padrão”. As ações do governo federal e as declarações do presidente ampliaram o clima de instabilidade em Minneapolis, que se tornou um dos focos da ofensiva migratória da atual administração.

Críticas de Trump e reação do prefeito

Na terça-feira, Trump declarou que pretendia “desescalar” as tensões na cidade. Já nesta quarta, o presidente atacou publicamente o prefeito de Minneapolis, o democrata Jacob Frey, acusando-o de se recusar a cooperar com as autoridades federais na repressão a imigrantes supostamente irregulares.

“Isso constitui uma violação muito grave da lei”, afirmou Trump. Em publicação na rede Truth Social, o presidente escreveu que Frey “está BRINCANDO COM FOGO”.

O prefeito respondeu pouco depois, em mensagem publicada no X. “O trabalho da nossa polícia é garantir a segurança dos cidadãos, não fazer cumprir as leis federais de imigração”, afirmou. “Quero que evitem homicídios, não que cacem um pai trabalhador”.

A declaração faz referência ao equatoriano pai de Liam Conejo Ramos, de cinco anos. Ambos foram detidos por agentes federais em Minneapolis em 20 de janeiro e levados para um centro de detenção no Texas.

Como sinal de que o governo não pretende reduzir as operações na cidade, a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, informou no X que 16 pessoas suspeitas de agredir agentes federais foram presas. “Esperamos mais prisões”, escreveu.

O presidente da Conferência Episcopal dos Estados Unidos, Paul Coakley, também se manifestou. Em nota, afirmou que o país vive um “clima atual de medo e polarização, que prospera quando a dignidade humana é desprezada”.

*Com informações da AFP

