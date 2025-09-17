Mundo

Dinamarca comprará armas de longo alcance pela 1ª vez após ameaça russa

Mette Frederiksen, primeira-ministra dinamarquesa, afirmou que medida representa 'uma mudança de paradigma na política de defesa' do país nórdico

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11h27.

A Dinamarca anunciou nesta quarta-feira que comprará "armas de precisão de longo alcance", como mísseis e drones, pela primeira vez em sua história, pois precisa fortalecer sua capacidade de dissuasão diante da ameaça da Rússia à Europa. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou em entrevista coletiva que a medida representa "uma mudança de paradigma na política de defesa" do país nórdico.

"Pela primeira vez, a Dinamarca desenvolverá capacidades militares na forma de armas de precisão de longo alcance", disse Frederiksen a repórteres.

Ela acrescentou que a Rússia representará uma ameaça à Dinamarca e à Europa "nos próximos anos" e que a decisão foi tomada com o objetivo de ter uma "capacidade de dissuasão confiável" contra a agressão russa.

"Com essas armas, as forças de defesa poderão atingir alvos a longo alcance e, por exemplo, neutralizar ameaças de mísseis inimigos", explicou.

As armas às quais a primeira-ministra se referiu poderiam ser, por exemplo, mísseis ou drones.

O Ministério da Defesa dinamarquês declarou em um comunicado que analisará quais armas de longo alcance melhor atendem às necessidades do país.

O rearmamento tornou-se uma prioridade para o governo após a invasão russa da Ucrânia. Na semana passada, a Dinamarca anunciou que investiria cerca de US$ 9,2 bilhões (R$ 48,8 bilhões) em sistemas europeus de defesa aérea e antimísseis.

Em fevereiro, Frederiksen afirmou que o país destinaria US$ 7 bilhões (R$ 37,1 bilhões) para gastos com defesa nos próximos dois anos, instando os militares a "comprar, comprar, comprar".

