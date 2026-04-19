Ela achou que era golpe — e era a Time: a cientista da Embrapa na lista dos mais influentes

Mariangela Hungria, pesquisadora da Embrapa, tem do que se orgulhar quando o quesito é premiação. Nesta semana, dois pesquisadores brasileiros apareceram na lista da revista Time como duas das 100 pessoas mais influentes do mundo, e Hungria foi uma delas.

A cientista apareceu entre os “Pioneiros” pelo trabalho com microrganismos do solo que permitem reduzir o uso de fertilizantes químicos na agricultura. O reconhecimento reforça a relevância da ciência brasileira no cenário global, avalia a pesquisadora em entrevista à EXAME.

A revista americana também reconheceu o ator Wagner Moura nesta edição.

Em 2025, Hungria tornou-se a primeira brasileira a receber o Prêmio Mundial da Alimentação, considerado o “Nobel da Agricultura”.

"Estar na lista da Time fura a bolha [do agro], vai muito além. E eu fico contente porque é uma mudança da percepção do mundo que eu vejo", afirma.

Aos 67 anos, com 40 dedicados à pesquisa científica, Hungria é natural de Itapetininga, no interior de São Paulo. É formada em engenharia agronômica pela USP/Esalq, braço de agricultura de uma das principais universidades do país.

Segundo a pesquisadora, o premio do World Food Prize no ano passado, tinha sido, até então, o topo para uma cientista que tem se dedicado a estudar alimentos e agricultura.

"O tema da ciência e da produção sustentável com biológicos, está entre as cem coisas que foram consideradas mais importantes, é uma gratificação que tipo, eu escolhi a coisa certa para estudar na vida", diz a pesquisadora.

Quando recebeu a notícia, na última quarta-feira, 15, de que estava na tradicional lista da Time, Hungria achou que se tratava de um golpe.

"A revista entrou em contato dizendo: “você está na lista, você aceita? Eu quase não respondi. Quando respondi, já fui pensando: 'se pedirem dinheiro, eu deleto tudo', porque realmente achei que não era confiável. Eu não sou muito confiante em mim mesma", diz

A trajetória de Hungria sempre esteve atrelada à pesquisa, mas o início não foi fácil, conta.

“Foi uma coisa muito difícil. Seria muito mais fácil ir para outra área. Mas eu realmente tinha uma convicção muito grande de que era aquilo que eu queria e que eu ia achar um jeito de dar certo”, disse.

Depois de se formar, Hungria fez mestrado, doutorado e pós-doutorado. É pesquisadora da Embrapa desde 1982, inicialmente na Embrapa Agrobiologia, no Rio de Janeiro, e, desde 1991, na Embrapa Soja, em Londrina (PR).