Zohran Mamdani é eleito prefeito de Nova York com agenda progressista

Os democratas conquistaram vitórias expressivas nesta terça-feira, 4, nas primeiras grandes eleições desde o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, sinalizando uma retomada de fôlego para o partido às vésperas das eleições legislativas de 2026.

Em Nova York, o destaque ficou com Zohran Mamdani, de 34 anos, eleito com 50,4% dos votos. O socialista democrata é o prefeito mais jovem da cidade desde 1892 e o primeiro muçulmano a assumir o cargo.

“Nova York continuará sendo uma cidade de imigrantes, construída por imigrantes e, a partir de agora, liderada por um imigrante”, disse ele em discurso.

Mamdani enfrentou o ex-governador Andrew Cuomo, que obteve 41,6%, e Curtis Sliwa, do Partido Republicano, com 7,1%. Mais de 2 milhões de eleitores participaram do pleito municipal, um recorde desde 1969.

Em seus agradecimentos, Mamdani citou os trabalhadores, jovens e imigrantes, dizendo que “a esperança vive” e prometeu governar para todos. “Cada manhã me levantarei com o único propósito de fazer desta cidade um lugar melhor para vocês do que o dia anterior”.

Vitórias democratas também em Virginia e Nova Jersey

Além de Mamdani, as governadoras eleitas Abigail Spanberger, 46 anos, na Virgínia, e Mikie Sherrill, 53, em Nova Jersey, consolidaram a presença democrata com vitórias folgadas. Ambas representam a ala moderada do partido e centraram suas campanhas em temas econômicos, especialmente o custo de vida e a acessibilidade financeira.

Os resultados foram vistos como um teste para os diferentes caminhos de atuação dos democratas diante dos primeiros nove meses de turbulência no novo governo Trump. A resposta do eleitorado foi clara: a oposição está viva e competitiva.

Disputa na Califórnia

Outro ponto decisivo foi a votação na Califórnia, onde eleitores concederam aos parlamentares democratas o poder de redesenhar o mapa dos distritos eleitorais. A medida fortalece a posição do partido na disputa pela Câmara dos Deputados e amplia a guerra nacional em torno do redistritamento.

Com um discurso voltado para a base popular, Mamdani aproveitou sua vitória para enviar um recado ao presidente. “Trump, sei que você está escutando. Aumente o volume”, disse.

O prefeito eleito reforçou que enfrentará o autoritarismo e se posicionou contra qualquer corte de verbas federais à cidade.

“O futuro está em nossas mãos”, declarou.

A ascensão de Mamdani

A ascensão inesperada de Mamdani foi impulsionada por jovens nova-iorquinos que fazem campanha para ele. Segundo sua equipe, cerca de 90 mil pessoas se ofereceram como voluntárias.

"Realmente, trata-se de pessoas falando com outros nova-iorquinos sobre a cidade que todos amamos", disse Mamdani ao The Daily Show.

O adolescente Abid Mahdi, originário do Queens, disse à AFP que "quando penso em Zohran, penso no que Bernie Sanders foi para muitos americanos em 2016 e 2020. Ele é meu Bernie Sanders em muitos sentidos", opinou.

Mamdani apareceu junto de Bernie Sanders, em um comício no Queens em 26 de outubro.

"Tenho 15 anos agora, serei adulto e vou pagar impostos aos 18, não é? A maioria das leis vai me afetar dentro de uns três anos. Então, por que devo começar a me preocupar depois?", acrescentou Mahdi.

As propostas de Mamdani

O candidato fez sua campanha defendendo diversas medidas que aumentariam a qualidade de vida e reduziriam os gastos de muitos novaiorquinos.

Dentre elas, ele promete congelar o preço dos aluguéis e proteger inquilinos: diz que o governo realizará manutenções em residências alugadas no caso de proprietários negligentes, que receberiam a conta depois, sem custo para quem aluga.

Em casos mais extremos de negligência, o governo poderia tomar posse da propriedade dos proprietários.

O democrata também propõe mercados públicos, que venderiam produtos a preços mais baixos, por não terem fins lucrativos.

O plano inicial de Mamdani envolve a abertura de cinco desses mercados, nos principais bairros da cidade. Apesar de ser apoiada por quase dois terços dos nova-iorquinos, a medida atrai fortes críticas, especialmente dos donos de grandes franquias de supermercados.

Duas outras propostas para reduzir o custo de vida em Nova Iorque são creches e viagens de ônibus gratuitas.

Mamdani promete tornar ambos os serviços gratuitos – creches de graça para crianças de 6 semanas a 5 anos e viagens de ônibus gratuitas.

Também promete aumentar o salário de funcionários em creches e melhorar a infraestrutura dos ônibus, investindo mais em corredores e áreas de parada, para que ônibus estacionados não causem engarrafamentos.

*Com informações de EFE e AFP