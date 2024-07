Quem será o vice de Kamala Harris? Veja as apostas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desistiu de seguir na campanha das eleições de 2024. Ele apoiou a vice-presidente, Kamala Harris, que em menos de 24 horas angariou apoio maciço do Partido Democrata para concorrer no lugar de Biden. E, agora, surge a grande próxima questão: quem será o vice de uma nova chapa com Kamala Harris como candidata à Presidência?

Recentemente, os governadores Gavim Newsom (Califórnia), Josh Shapiro (Pensilvânia), JB Pritzker (Illinois), Phill Murphy (Nova Jersey) e Gretchen Whitmer (Michigan), além de Pete Buttigieg, secretário de Transportes, endossaram a candidatura de Kamala, em um sinal de que não vão disputar a posição.

Agora, começa o quebra-cabeça sobre quem poderia compor uma chapa capaz de trazer votos dos eleitores independentes, em especial nos seis estados pendulares (Swing States) que definirão a disputa: Arizona, Nevada, Georgia, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin.

Veja os principais cotados:

Josh Shapiro

Josh Shapiro, governador da Pensilvânia (Gilbert Carrasquillo/Getty Images)

Atual governador da Pensilvânia, Josh Shapiro tem 51 anos. Ele foi eleito para o principal cargo do estado em 2022 após servir como procurador-geral do estado de 2017 até sua posse como governador.

A Pensilvânia é um estado crucial para os democratas — e é também o local onde ocorreu o atentado a Donald Trumo. Shapiro ganhou destaque após vencer seu oponente republicano em 2022, Doug Mastriano, com 56% dos votos.

Como a EXAME testemunhou, já havia diversos anúncios de página inteira na imprensa americana, de jornais locais a jornais nacionais, em uma campanha contra Shapiro. Um anúncio grande dizia, em letras garrafais, que "Saphiro não fez m*rda nenhuma".

Mark Kelly

Mark Kelly é senador pelo Arizona, outro estado essencial para a vitória de qualquer candidato na disputa presidencial de 2024 nos EUA.

Ele ganhou destaque nacional após sua esposa, a representante Gabby Giffords, sobreviver a uma tentativa de assassinato em 2011. Kelly tem 60 anos e é veterano da Marinha e ex-astronauta. Ele começou a fazer campanha por um controle de armas mais rigoroso e venceu seu assento no Senado em 2020.

Gretchen Whitmer

Gretchen Whitmer, governadora de Michigan, durante o evento Webby Awards, em Nova York (Rob Kim/Getty Images)

A governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, sempre figurou entre os democratas para disputar a campanha nacional, seja como cabeça de chapa, seja como vice em uma eventual chapa com Kamala Harris. Ela tem atuação destacada em temas relacionados aos direitos ao aborto, questão muito importante na política americana desde o julgamento da Suprema Corte que passou aos estados a decisão de permitir ou não o aborto.

Michigan é um estado crucial para a disputa de 2024. Whitmer é popular, e foi reeleita em 2022 como uma política eficaz e de bom senso.

No entanto, ela já fez chegar à imprensa que não teria interesse em ser vice de nenhuma chapa. Além disso, estrategistas não sabem dimensionar o poder de uma chapa composta por duas mulheres, algo que seria inédito em uma eleição.

Andy Beshear

O governador do Kentucky, Andy Beshear, observa enquanto a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, fala na Sala Roosevelt da Casa Branca em março de 2024. (Foto: Kent Nishimura / AFP)

Governador do Kentucky, o democrata Andy Beshear se notabilizou por vencer em uma região com raízes historicamente republicanas. No ano passado, foi reeleito com 52,5% dos votos ante 47,5% do candidato republicano Daniel Cameron capturando, segundo o jornal New York Times, tanto cidades quanto pequenos condados rurais.

JB Pritzker

O governador de Illinois, JB Pritzker, fala durante a Convenção Estadual dos WisDems 2024 em 8 de junho de 2024, em Milwaukee, Wisconsin (Photo by Daniel Boczarski/Getty Images for The Democratic Party of Wisconsin) (Daniel Boczarski)

Governador do estado de Illinois, JB Pritzker tem 59 anos. Seu nome circula como um dos cotados especialmente por ele ser um bilionário, o que pode ajudar a financiar a campanha. Illinois não é um estado crucial, mas compõe o chamado Blue Wall, conjunto de estados que de 1992 a 2012 sempre elegeram candidatos democratas.

Pritzker tem chamado a atenção dos democratas com seus ataques a Trump, segundo o New York Times, especialmente abordando como os eleitores reagirão à condenação criminal de Trump em Nova York.

Gavin Newsom

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris (R), acena ao lado do governador da Califórnia, Gavin Newsom, durante um evento de campanha em 2021. Foto: SAUL LOEB / AFP (Saul Loeb/AFP)

O governador da Califórina, Gavin Newsom, também sempre figura entre os favoritos para ser candidato à Presidência ou vice de uma chapa com Kamala. Aos 56, Newsom tem feito campanha agressivamente por Biden nos últimos dois anos.

Embora seja improvável que componha a chapa de Harris devido a obstáculos constitucionais e à falta de equilíbrio geográfico ou ideológico, Newsom endossou Harris recentemente. Além disso, Kamala e Newsom são da Califórnia, o que limitaria a capacidade de essa chapa angariar novos apoios de eleitores independentes.

Outros nomes

Também circulam na imprensa americana outros nomes para compor uma chapa com Kamala Harris. São eles: Wes Moore, governador de Maryland; Gina Raimondo, secretária de Comércio; Pete Buttigieg, secretário de Transportes; Roy Cooper, governador da Carolina do Norte; e Tim Walz, governador de Minnesota.