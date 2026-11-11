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Rússia e Ucrânia acertam troca de prisioneiros em larga escala após negociações

Reuniões mediadas pelos Estados Unidos em Abu Dhabi terminaram sem acordo sobre territórios; enviados americanos terão encontros com Putin e Zelensky

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11h14.

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Rússia e Ucrânia chegaram a um acordo para uma troca de prisioneiros em grande escala nesta quarta-feira, 11, após dois dias de negociações em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, com mediação dos Estados Unidos. Os dois países também concordaram em continuar as conversas para tentar encerrar a guerra.

Apesar do avanço, as delegações não anunciaram um acordo sobre as principais divergências, especialmente a divisão territorial e o papel dos países europeus em uma eventual solução para o conflito.

O chefe da delegação russa, Vladimir Medinski, confirmou o entendimento sobre os prisioneiros, mas afirmou que os detalhes serão divulgados posteriormente. "O diálogo continuará, sem dúvida", declarou aos jornalistas.

Do lado ucraniano, o negociador David Arakhamia classificou as reuniões como um "grande avanço" e demonstrou otimismo sobre a possibilidade de um acordo de paz.

"Acredito que temos uma boa dinâmica para chegar a uma solução antes do início do próximo ano", afirmou.

As conversas desta quarta-feira duraram cerca de duas horas, após uma primeira rodada mais longa na terça-feira, 10. Foi o primeiro encontro trilateral desde o início da guerra no Oriente Médio, em fevereiro.

Enviados dos EUA terão reuniões com Putin e Zelensky

Os negociadores americanos Jared Kushner e Steve Witkoff devem se reunir nesta quinta-feira, 12, com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou. Posteriormente, terão um encontro com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em Dublin.

Segundo Kushner, a reunião com Putin servirá para revisar os temas discutidos em Abu Dhabi e buscar avanços nas questões ainda pendentes.

O encontro com Zelensky terá como objetivo aprofundar propostas apresentadas durante as negociações.

O presidente ucraniano afirmou estar satisfeito com uma mudança de postura dos representantes americanos, que passaram a considerar necessária a participação dos aliados europeus da Ucrânia nas conversas.

Kiev vinha defendendo essa participação, mas enfrenta resistência de Moscou. Medinski afirmou que a Rússia não recebeu propostas concretas de paz dos países europeus e questionou o que haveria para discutir com seus representantes.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, também declarou que não estavam previstos contatos entre a delegação russa e representantes europeus em Abu Dhabi.

Territórios e segurança europeia seguem sem acordo

Uma das principais divergências envolve a ordem das medidas necessárias para encerrar a guerra. A Ucrânia defende um cessar-fogo antes de negociações mais amplas sobre a segurança europeia, enquanto a Rússia exige que questões territoriais e de segurança sejam resolvidas como parte de um acordo.

Segundo uma fonte da delegação ucraniana ouvida pela AFP, Kiev considera que a futura arquitetura de segurança deve ser discutida após o fim das hostilidades e a definição de garantias para o país.

Os Estados Unidos tentam superar os impasses com uma proposta mais abrangente de segurança regional. Na terça-feira, Kushner defendeu a criação de um novo modelo de segurança para Rússia, Ucrânia e Europa, com o objetivo de evitar novos conflitos.

Em declaração conjunta, representantes europeus e americanos também defenderam mecanismos de segurança para o período pós-guerra, com respeito à soberania e à integridade territorial ucraniana.

Ataques continuam durante negociações

Apesar das conversas diplomáticas, Rússia e Ucrânia mantiveram ataques contra infraestruturas estratégicas.

O primeiro-ministro ucraniano, Sergey Koretsky, afirmou que forças russas bombardearam seis subestações elétricas importantes em quatro províncias da Ucrânia.

Na Rússia, o governador da região de Leningrado, Alexander Drozdenko, informou que um ataque com drones ucranianos provocou um incêndio no terminal petrolífero de Ust-Luga, no noroeste do país, nesta quarta-feira.

*Com AFP

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