Trump vai à China em meio a acusações de espionagem envolvendo a Nvidia e tensão comercial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viaja à Ásia nesta semana com duas fontes de pressão sobre sua agenda: a derrota republicana nas eleições de meio de mandato e as acusações de espionagem que envolvem a Nvidia.

Os episódios acrescentam incerteza ao encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, durante a trégua comercial entre Washington e Pequim.

A viagem começa por Manila, na terça-feira, onde Trump participará de reuniões com líderes do Sudeste Asiático e de outras regiões. Depois, seguirá para Shenzhen, na China, para o fórum da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, a APEC. A programação inclui uma conversa com Xi e uma reunião dos dois com o presidente russo, Vladimir Putin.

A suspensão das hostilidades comerciais foi estendida até o início do próximo ano, e os presidentes devem voltar a se encontrar em dezembro, na cúpula do G20, em Miami.

O resultado eleitoral americano e as denúncias relacionadas à Nvidia, no entanto, alteraram essa avaliação. O governo Trump enfrenta críticas por supostamente não ter agido diante de informações de inteligência segundo as quais Jensen Huang, CEO da fabricante de chips, teria mantido um relacionamento com uma suposta espiã chinesa.

Acusações contra Nvidia ampliam pressão por restrições a chips

O governo americano já havia cobrado de Pequim, antes da viagem, o cumprimento dos compromissos previstos no acordo comercial firmado por Trump e Xi há um ano.

As suspeitas relacionadas à Nvidia também incluem o desvio de semicondutores sujeitos a restrições para clientes chineses. Segundo a Reuters, a China teme que o episódio fortaleça a defesa de novos limites às exportações americanas de tecnologia.

O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, afirmou na semana passada que cresce no Congresso o apoio a medidas para restringir o acesso chinês a chips avançados. Os democratas também devem pressionar pelo endurecimento das regras quando assumirem a maioria na Câmara e no Senado, em janeiro.

A China nega as acusações e afirma que os Estados Unidos criaram a narrativa de espionagem para justificar um bloqueio tecnológico.

Em entrevista à Reuters, Zhu Feng, diretor do Instituto de Estudos Internacionais da Universidade de Nanjing, o conflito pode acelerar a separação dos ecossistemas de inteligência artificial dos dois países, mesmo com as tentativas de cooperação para reduzir os riscos da tecnologia.

Um integrante do governo americano, que falou sob condição de anonimato, disse que Trump não deve abordar diretamente as acusações de espionagem com Xi. Segundo ele, o caso da Nvidia não deverá influenciar a viagem.

Trump busca acordos nucleares e reaproximação com Kim

A reunião com Xi e Putin também abre espaço para iniciativas que Trump pretende associar ao legado de sua presidência, como negociações sobre controle de armas nucleares e a retomada dos encontros com o líder norte-coreano, Kim Jong Un.

O presidente americano considera a conversa entre os três uma oportunidade para discutir um acordo nuclear. No entanto, analistas consultados pela Reuters avaliam que a proposta enfrenta resistência em Pequim porque o arsenal do país é menor que os de Estados Unidos e Rússia.

Trump também pode buscar o apoio dos dois presidentes para organizar outro encontro com Kim, que mantém relações com os governos chinês e russo.

Para Victor Cha, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, instituição americana de pesquisa, a diplomacia com a Coreia do Norte ocupa uma posição central na construção do legado pretendido por Trump, após o tempo dedicado ao tema em seus dois mandatos.

A reunião entre os três líderes provocou comparações, sobretudo na Rússia, com a Conferência de Yalta, de 1945. Na ocasião, Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética negociaram os rumos da ordem internacional após a Segunda Guerra Mundial.

A possibilidade de acordos entre potências preocupa a Ucrânia, que está em guerra com a Rússia há quatro anos. O funcionário americano ouvido sob anonimato afirmou que Trump não deverá tratar do conflito durante o encontro.

Taiwan e comércio orientam interesses de Pequim

Uma das prioridades da China é evitar que Washington aprove um pacote de US$ 14 bilhões em armas para Taiwan, ilha que Pequim reivindica como parte de seu território. Trump declarou que mantém a operação suspensa para usá-la como instrumento de negociação com a China.

Xi também pode tentar explorar o enfraquecimento político do presidente americano após as eleições. Para Jonathan Czin, pesquisador da Brookings Institution e ex-integrante da CIA e do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, prolongar a estabilidade nas relações já oferece vantagens a Pequim.

Com as exportações em expansão, o governo chinês ganharia tempo para fortalecer sua posição antes de uma nova etapa da disputa com os americanos.

Czin e Osman avaliam que Pequim também considera a possibilidade de o sucessor de Trump adotar uma postura de maior confronto. O ex-presidente Joe Biden provocou atritos com a China ao tratar de direitos humanos e afirmar que os Estados Unidos defenderiam Taiwan em caso de ataque.

Entre os republicanos apontados como possíveis candidatos à sucessão, o secretário de Estado, Marco Rubio, também é visto como defensor de maior pressão sobre o governo chinês.

Apesar das divergências, os dois países têm incentivos econômicos para preservar a trégua. Kurt Tong, ex-integrante do Departamento de Estado e atualmente no Asia Group, espera que o acordo seja prorrogado para além de 10 de janeiro, quando está previsto seu encerramento.