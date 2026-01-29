Mundo

Trump e democratas chegam a um acordo provisório para evitar shutdown

Casa Branca também negocia com os democratas novos limites às operações contra imigração, que provocaram protestos pelo país

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 20h48.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e os democratas do Senado chegaram a um acordo provisório, nesta quinta-feira, 29 de janeiro, para evitar o shutdown (paralisação do governo dos EUA). Paralelamente, a Casa Branca também negocia com os democratas a imposição de novos limites às operações contra a imigração, que provocaram protestos pelo país.

Um assessor democrata disse à Bloomberg que o acordo financiaria o Departamento de Segurança Interna por duas semanas, para permitir tempo para a continuidade das negociações.

Líderes democratas e republicanos no Senado estavam sondando seus membros na noite desta quinta-feira sobre o acordo com a Casa Branca.

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, de Nova York, insistiu que os republicanos concordassem em remover o financiamento de longo prazo para o Departamento de Segurança Interna de um projeto de lei de gastos massivo para manter o governo em funcionamento após sexta-feira.

Queda de aprovação e risco de shutdown: como crise do ICE afeta Trump

Crise na política de imigração

O acordo dá a ambos os lados mais tempo para discutir possíveis restrições às operações de imigração, após o assassinato, neste mês, de dois cidadãos americanos em Minneapolis por agentes federais.

Chuck Schumer e outros democratas propuseram uma série de revisões, incluindo a exigência de que os policiais dispensem o uso de máscaras, usem câmeras corporais e obtenham mandados judiciais antes de entrar em residências. Eles também pediram o fim das operações de imigração em massa.

O senador republicano John Thune, líder da maioria na Casa, declarou à imprensa que qualquer avanço depende das negociações entre os democratas e o governo Trump.

A Câmara aprovou o projeto de lei de orçamento na semana passada e, em seguida, deixou a Casa Branca, com previsão de retorno apenas na segunda-feira. No entanto, quaisquer alterações na medida exigiriam uma nova votação na Câmara, e não se espera que o presidente da Câmara, Mike Johnson, convoque os parlamentares de volta antes do prazo, o que provocaria uma breve paralisação do governo com pouco efeito prático sobre as operações governamentais.

Trump indicou nos últimos dias que faria mudanças na campanha de deportação de seu governo. A repressão, segundo pesquisas, tornou-se cada vez mais impopular entre os eleitores, representando um risco para o Partido Republicano nas próximas eleições de meio de mandato.

