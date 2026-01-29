Trump e democratas chegam a um acordo provisório para evitar shutdown

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e os democratas do Senado chegaram a um acordo provisório, nesta quinta-feira, 29 de janeiro, para evitar o shutdown (paralisação do governo dos EUA). Paralelamente, a Casa Branca também negocia com os democratas a imposição de novos limites às operações contra a imigração, que provocaram protestos pelo país.

Um assessor democrata disse à Bloomberg que o acordo financiaria o Departamento de Segurança Interna por duas semanas, para permitir tempo para a continuidade das negociações.

Líderes democratas e republicanos no Senado estavam sondando seus membros na noite desta quinta-feira sobre o acordo com a Casa Branca.

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, de Nova York, insistiu que os republicanos concordassem em remover o financiamento de longo prazo para o Departamento de Segurança Interna de um projeto de lei de gastos massivo para manter o governo em funcionamento após sexta-feira.

Crise na política de imigração

O acordo dá a ambos os lados mais tempo para discutir possíveis restrições às operações de imigração, após o assassinato, neste mês, de dois cidadãos americanos em Minneapolis por agentes federais.

Chuck Schumer e outros democratas propuseram uma série de revisões, incluindo a exigência de que os policiais dispensem o uso de máscaras, usem câmeras corporais e obtenham mandados judiciais antes de entrar em residências. Eles também pediram o fim das operações de imigração em massa.

O senador republicano John Thune, líder da maioria na Casa, declarou à imprensa que qualquer avanço depende das negociações entre os democratas e o governo Trump.

A Câmara aprovou o projeto de lei de orçamento na semana passada e, em seguida, deixou a Casa Branca, com previsão de retorno apenas na segunda-feira. No entanto, quaisquer alterações na medida exigiriam uma nova votação na Câmara, e não se espera que o presidente da Câmara, Mike Johnson, convoque os parlamentares de volta antes do prazo, o que provocaria uma breve paralisação do governo com pouco efeito prático sobre as operações governamentais.

Trump indicou nos últimos dias que faria mudanças na campanha de deportação de seu governo. A repressão, segundo pesquisas, tornou-se cada vez mais impopular entre os eleitores, representando um risco para o Partido Republicano nas próximas eleições de meio de mandato.