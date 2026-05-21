Justiça da Colômbia libera pesquisas da AtlasIntel após proibição

A Justiça Eleitoral da Colômbia liberou a divulgação de pesquisas da AtlasIntel sobre as eleições presidenciais, após tê-las proibido na terça-feira, 19.

O veto havia sido determinado pela juíza Fabiola Márquez, do Conselho Nacional Eleitoral, após uma denúncia da coligação Pacto Histórico, do candidato governista Iván Cepeda.

O argumento foi o de que o método usado pela AtlasIntel, de pesquisa online, não representaria de forma adequada as intenções de voto em áreas sem internet, especialmente em zonas rurais.

O grupo Defensores da Pátria, do candidato de direita Abelardo de la Espriela, entrou com um pedido contra a decisão. “Nenhuma autoridade administrativa pode suprimir informações, limitar o acesso dos cidadãos às medições eleitorais ou restringir o direito dos eleitores de conhecer o verdadeiro estado da disputa", disse o movimento, em comunicado.

Na quarta-feira, 20, o tribunal pleno do CNE derrubou a decisão monocrática da juíza. A Promotoria defendeu a retirada do veto, por entender que "foram violadas normas da ordem constitucional e se atuou sem competência".

"A AtlasIntel respeita integralmente a legislação em todos os países e territórios onde atua", disse Andrei Roman, CEO da AtlasIntel, à EXAME, ao ser questionado sobre o processo.

Roman disse, ainda, que a Corte Constitucional está analisando a lei colombiana que regula as pesquisas eleitorais, e que uma decisão sobre sua constitucionalidade sairá em aproximadamente duas semanas.

As pesquisas da AtlasIntel são divulgadas na Colômbia em parceria com a revista Semana, uma das maiores do país.

O que dizem as pesquisas na Colômbia?

A última pesquisa da AtlasIntel, divulgada em 15 de maio, mostra que Iván Cepeda, de esquerda, lidera a disputa no primeiro turno, com 37,6% dos votos, seguido por Abelardo de la Espriella, de direita, com 32,9%.

Espriella abriu uma vantagem de mais de 16 pontos sobre Paloma Valencia, também de direita, que vem em terceiro lugar.

Para o segundo turno, a pesquisa aponta um cenário apertado, com a derrota de Cepeda nos principais cenários. Espriella venceria por 3,6 pontos de vantagem e Paloma, por 1,6 ponto.

O estudo mostra que 46,5% dos eleitores rejeitam Cepeda, enquanto 39,3% rejeitam Espriella. Ao mesmo tempo, 28% dos eleitores dizem estar indecisos.

O primeiro turno na Colômbia será disputado em 31 de maio, e o segundo turno, se necessário, em 21 de junho.