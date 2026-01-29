Mundo

Embaixada dos EUA alerta americanos sobre riscos durante Carnaval no Brasil

Governo norte-americano recomenda aos viajantes evitar favelas e redobrar atenção com pertences e riscos de bebidas

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 21h11.

A embaixada dos Estados Unidos emitiu nesta semana um alerta de segurança voltado a cidadãos americanos que pretendem participar das celebrações de Carnaval no Brasil.

O comunicado reúne uma série de orientações para reduzir riscos durante o período, com destaque para a recomendação de “evitar favelas a qualquer momento” — inclusive durante blocos de rua — além de cuidados com pertences pessoais.

Entre as medidas sugeridas, estão evitar o uso de joias visíveis, não carregar grandes quantias em dinheiro e preferir andar acompanhado, especialmente à noite.

A embaixada também alerta para o risco de ingestão de bebidas oferecidas por estranhos ou deixadas sem supervisão, e orienta a não oferecer resistência física em casos de assalto, com a justificativa de que criminosos frequentemente estão armados.

O comunicado aponta que crimes como furtos de celulares são comuns durante o Carnaval, classificado como um ambiente propício para ações criminosas. Para quem se desloca de carro, a recomendação é manter os vidros fechados, estacionar em áreas iluminadas e não deixar objetos de valor dentro do veículo.

O texto ainda menciona que, embora os eventos mais emblemáticos ocorram em cidades como Rio de Janeiro, Salvador e Recife, os blocos e grandes aglomerações se espalham por todo o território brasileiro durante o período de festas.

":A celebração anual do Carnaval acontecerá entre sábado, 14 de fevereiro, e quarta-feira, 18 de fevereiro. Embora os eventos mais famosos ocorram no Rio de Janeiro, Salvador e Recife, é possível encontrar grandes aglomerações e desfiles, também conhecidos como “blocos”, em todo o Brasil", diz o comunicado da embaixada americana.

E acrescenta: "Antes das festividades, os cidadãos americanos são lembrados de permanecerem vigilantes e redobrarem a atenção ao seu entorno".

O que os cidadãos americanos devem fazer durante o Carnaval no Brasil?

Segundo a Embaixada dos Estados Unidos, os viajantes devem tomar determinadas medidas, como:

  • Esteja atento ao seu redor. Evite andar sozinho, principalmente à noite.
  • Planeje tempo extra para chegar ao seu destino.
  • Tenha um plano de contingência caso se separe de amigos ou familiares durante as festividades.
  • Não use joias caras nem carregue grandes quantias em dinheiro. Crimes oportunistas, incluindo roubo de celular, são comuns durante o Carnaval.
  • Mantenha as janelas fechadas dentro do veículo. Estacione em locais bem iluminados e evite deixar objetos de valor dentro do carro.
  • Beba bastante água para evitar a desidratação durante os dias quentes de verão.
  • Evite favelas (comunidades) a qualquer momento, mesmo durante festas de rua/blocos.
  • Não aceite bebidas de estranhos e não deixe suas bebidas sem vigilância.
  • Não resista fisicamente a qualquer tentativa de roubo, pois os criminosos geralmente estão armados.
  • Mantenha-se informado. Acompanhe a mídia local para ficar a par dos últimos acontecimentos relacionados à segurança.
  • Denuncie qualquer atividade criminosa primeiro à polícia local (190) e, em seguida, entre em contato conosco pelos números listados abaixo, caso precise de assistência.
