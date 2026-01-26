Maioria dos americanos reprova política de imigração de Trump, diz Reuters/Ipsos

A aprovação da política de imigração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu para o menor nível desde o seu retorno à Casa Branca, segundo pesquisa nacional da Reuters/Ipsos, divulgada nesta segunda-feira, 26.

O levantamento indica que a maioria da população considera que a repressão migratória do governo federal tem ultrapassado os limites.

A pesquisa foi conduzida entre sexta-feira, 23, e domingo, 25, abrangendo o período anterior e posterior à morte de Alex Pretti, cidadão americano baleado por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) durante protesto em Minneapolis. Ele foi o segundo civil morto por forças federais de imigração na cidade em menos de um mês.

Apenas 39% dos entrevistados disseram aprovar a condução de Trump em relação à imigração, contra 41% no início de janeiro. A desaprovação subiu para 53%. Em fevereiro de 2025, um mês após sua posse, o índice de aprovação era de 50%.

Frustrações com promessa de Trump

Durante a campanha presidencial de 2024, Trump prometeu intensificar o volume de deportações. Desde então, agentes do ICE passaram a atuar em diversas cidades utilizando equipamentos táticos. As operações provocaram protestos, principalmente em Minneapolis, onde ambos os incidentes com mortes ocorreram. Em janeiro, Renee Good, também de 37 anos, foi morta a tiros por um agente durante operação similar.

Cerca de 58% dos participantes da pesquisa avaliam que o ICE exagerou nas ações. Outros 12% consideram a repressão insuficiente e 26% acham que as ações estão dentro do adequado. O recorte partidário mostra que nove entre dez democratas veem excessos, frente a dois em cada dez republicanos e seis em cada dez independentes.

A divulgação de vídeos dos confrontos impulsionou críticas dentro do próprio Partido Republicano, já pressionado pela inflação e pela proximidade das eleições legislativas de novembro. Um dos principais pré-candidatos republicanos ao governo de Minnesota, Chris Madel, retirou sua candidatura nesta segunda-feira, afirmando que as ações federais inviabilizaram sua campanha.

Apesar da resposta confrontadora, Trump afirmou ter mantido uma "conversa muito boa" com o governador democrata de Minnesota, Tim Walz. Durante entrevista, indicou abertura para cooperação, mas voltou a responsabilizar autoridades locais pelos episódios fatais.

Como ficou a avaliação de Trump?

A taxa geral de aprovação de Trump caiu para 38%, igualando o menor patamar de seu atual mandato. Mesmo com a queda, ele continua sendo visto como mais eficaz em políticas migratórias do que o ex-presidente Joe Biden. Segundo a pesquisa, 37% dos entrevistados confiam mais nos republicanos para lidar com o tema, contra 32% que preferem os democratas.

O levantamento ouviu 1.139 adultos nos Estados Unidos por meio de questionário online e possui margem de erro de três pontos percentuais.

Ataque aos opositores

A Casa Branca, no entanto, atribuiu a escalada da violência às autoridades estaduais e locais. A porta-voz presidencial, Karoline Leavitt, declarou que as mortes ocorreram por "ações equivocadas" de líderes democratas, acusando o governador e o prefeito de Minneapolis de fomentar desinformação sobre as ações federais. Leavitt disse que esses gestores "encorajaram agitadores de esquerda" a confrontar os agentes do ICE.

Em entrevista ao Wall Street Journal, Trump evitou comentar se o agente responsável pela morte de Pretti agiu dentro dos protocolos. O presidente afirmou que o caso está sendo revisado e mencionou que os agentes federais podem deixar a região "em algum momento", sem definir prazos. A Casa Branca também sinalizou que, caso haja colaboração com as forças estaduais, o envio de agentes da Patrulha de Fronteira poderá ser suspenso.