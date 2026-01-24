Agentes de imigração dos EUA matam duas pessoas em Minneapolis

"Quantos americanos mais precisam morrer?", questionou o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, à imprensa internacional neste sábado, 24, após agentes federais matarem a tiros um morador da cidade de 37 anos.

Este é o segundo tiroteio fatal envolvendo agentes federais neste mês, durante uma intensificação da fiscalização da imigração na cidade do norte dos Estados Unidos.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA afirmou que agentes da Patrulha da Fronteira atiraram em legítima defesa contra um homem que se aproximou deles com uma pistola semiautomática 9mm e dois carregadores durante uma "operação direcionada" para encontrar uma pessoa em situação irregular, procurada por agressão.

O chefe de polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, declarou que o homem era um morador da cidade de 37 anos, que se acredita ser cidadão americano.

Segundo ele, a vítima possuía arma de fogo legalmente e não tinha antecedentes criminais. A lei de Minnesota permite que cidadãos portem armas após obter licença, inclusive abertamente em público.

Confronto mortal

Um vídeo publicado no X mostra vários agentes federais imobilizando um homem na calçada coberta de neve, enquanto pelo menos um deles o atinge com um objeto. Um primeiro disparo é ouvido, seguido por vários outros. Pelo menos 10 tiros parecem ter sido disparados em segundos e o homem cai no chão após os disparos.

Segundo o Departamento de Segurança Interna, os agentes tentaram desarmar o homem, mas ele teria resistido "violentamente", o que levou a uma "luta armada". O agente que atirou temia por sua vida, informou o departamento. O homem foi declarado morto no local.

Outros vídeos mostram agentes de imigração lançando gás lacrimogêneo contra uma multidão crescente de manifestantes que se reuniu no local. O chefe de polícia disse que havia uma "cena instável" e pediu às pessoas que evitassem a área. O Instituto de Arte de Minneapolis, localizado nas proximidades, fechou as portas por preocupações com a segurança.

Autoridades pedem fim da operação federal

O prefeito Frey dirigiu-se diretamente ao presidente Donald Trump: "Este é o momento de agir como um líder. Coloquem Minneapolis em primeiro lugar, coloquem a América em primeiro lugar. Vamos alcançar a paz", disse. "Vamos encerrar esta operação, e eu lhes digo, nossa cidade se recuperará. A segurança será restaurada."

O governador de Minnesota, Tim Walz, denunciou o caso como "atroz". "Acabei de falar com a Casa Branca após mais um ataque a tiros atroz por agentes federais esta manhã. Minnesota não aguenta mais. Isso é repugnante", disse no X. "O presidente precisa pôr fim a esta operação. Retirem os milhares de oficiais violentos e sem treinamento de Minnesota. Agora".

Dois senadores americanos também pediram a retirada dos agentes federais. Trump foi informado sobre o tiroteio, disse um funcionário da Casa Branca à Reuters.

Tensões crescentes

O tiroteio ocorreu um dia depois de mais de 10 mil pessoas terem saído às ruas geladas para protestar contra a presença dos 3 mil agentes federais que foram enviados ao estado por ordem de Trump.

(Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP) (AFP)

Minneapolis transformou-se no epicentro das tensões entre as forças federais que executam a agenda anti-imigração do presidente e a resistência civil.

Os moradores estão revoltados com os diversos incidentes, incluindo o assassinato da cidadã americana Renee Nicole Good, de 37 anos, em 7 de janeiro. O policial responsável pelo disparo que matou Good, Jonathan Ross, não foi suspenso nem indiciado e a autópsia concluiu que se tratou de um homicídio.

A indignação pública reacendeu esta semana com o caso de Liam Conejo Ramos, de cinco anos, e seu pai, Adrian Conejo Arias, um cidadão equatoriano, que foram presos na terça-feira ao chegarem em casa. Houve ainda a detenção de um cidadão americano que foi retirado de sua casa vestindo apenas roupas íntimas.

Na quinta-feira, o vice-presidente JD Vance visitou Minneapolis para demonstrar apoio aos agentes de imigração e pedir aos líderes e ativistas locais que reduzissem as tensões, afirmando que o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) estava cumprindo uma missão importante de deter os infratores das leis de imigração.

*Com informações de agências internacionais