Enquanto a Câmara dos Deputados brasileira inicia nesta segunda-feira, 23, a discussão sobre o ajuste fiscal, proposto pelo governo Lula, um debate semelhante também ocorre na França. O presidente francês Emmanuel Macron avalia introduzir na Constituição do país uma "regra de ouro" para reduzir sua dívida pública, que subiu de 115,6% em 2025 para cerca de 120% neste ano.

"Se a volatilidade prosseguir entre agora e janeiro, considerar uma regra de ouro como a de 2011 pode ser uma ideia que merece ser explorada", declarou o presidente ao jornal Le Figaro nesta segunda-feira, 23. Macron referenciou as medidas orçamentárias propostas pelo ex-presidente Nicolas Sarkozy no início da década passada, no contexto da crise econômica da Zona do Euro. Na época, o texto foi aprovado, mas não alterou a Constituição por falta de uma votação final no Legislativo.

Agora, o governo calcula que o déficit da segunda maior economia da UE neste ano deve ficar ao redor de 5,4% do PIB, de acordo com a AFP, cifra acima dos 3% fixados pelas regras da zona do euro.

Governo Macron enfrenta dificuldades com o orçamento

O governo de Macron enfrenta dificuldades para aprovar o projeto de orçamento para o próximo ano. Ao mesmo tempo, a França vive uma grande onda de protestos na rua iniciados por estudantes, reivindicando maior investimento na educação e em serviços públicos.

Além disso, o atual presidente está no fim de seu mandato. Com as eleições marcadas para 2027, em que a candidata de extrema-direita Marine Le Pen lidera as pesquisas, a questão orçamentária pressiona o governo em diferentes frentes. Aliás, a própria Le Pen afirmou que pode solicitar uma versão ligeiramente diferente da medida, o que poderia atrasar sua adoção.

Se Macron decidir seguir adiante, ele consultará as duas câmaras do Parlamento em janeiro para uma possível votação conjunta que permita incluir a medida na Constituição, informou o Le Figaro.

Ajuste fiscal é debatido no Brasil

O pacote de ajuste fiscal do governo Lula deve ser analisado pela Câmara dos Deputados nesta segunda-feira, 23, em sessão extraordinária prevista para as 18h. Conhecido como Plano Moretti, em referência ao ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti , a proposta foi aprovada pelo Senado na semana passada e prevê medidas para conter o avanço das despesas públicas e ampliar a arrecadação. Ainda é necessária a aprovação de um regime de urgência para que o texto não precise passar por comissões e seja analisado diretamente pelo plenário.

Além da discussão do Projeto de Lei Complementar (PLP) do ajuste fiscal, está marcada para às 14h um votação da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara das emendas da comissão à Lei Orçamentária Anual de 2027, também proposta por Moretti.

Entre os pontos da PLP do governo Lula estão a redução de benefícios tributários, restrições ao uso de créditos fiscais por empresas e mecanismos de controle dos gastos. O texto aprovado pelos senadores prevê uma economia de aproximadamente R$ 50 bilhões. O relator na Câmara, deputado Mauro Benevides Filho (União Brasil-CE), manteve a versão aprovada pelo Senado para tentar acelerar a tramitação e evitar que a proposta precise retornar à outra Casa.

O projeto tem gerado críticas entre setores da base governista no legislativo e representantes do mercado financeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta sexta-feira, 21, o pacote de ajuste fiscal. Em live com o deputado federal André Janones (Rede-MG), Lula disse que a Faria Lima quer o ajuste "para ganhar mais dinheiro" e que não vai conduzir o país conforme os interesses desse grupo.

"O que não posso aceitar é que esse banco de yuppiesda Faria Lima fique querendo toda hora questionar a seriedade do governo, como se eles estivessem preocupados com os pobres. Não estão, estão preocupados em ganhar mais dinheiro. Quem está preocupado com o povo pobre sou eu. [...] Não é o sistema financeiro que vai me ensinar a dirigir o país. Quem vai me ensinar é o povo."

O recado também teve como alvo os aliados da esquerda. Parlamentares do PT e de outros partidos chegaram a reclamar que o ajuste pode desmobilizar eleitores que foram às ruas no segundo turno para apoiar Lula contra Flávio Bolsonaro (PL). Também se queixaram de governistas que atacam quem se opõe à proposta do Palácio do Planalto.

Lula chamou as críticas da esquerda de injustas e disse ter havido "pressa no julgamento". O presidente afirmou que não houve corte em saúde e educação, e os ataques miraram áreas que não foram alteradas.

“Em vez de tirar dinheiro da educação e da saúde, estamos tirando dos ricos: R$ 15 bilhões e mais R$ 18 bilhões da compensação de crédito tributário. Isso significa que, quando você tem pressa em fazer um julgamento, pode condenar a pessoa errada. O que me deixa triste é que meus companheiros se preocuparam com o que não íamos fazer, em vez de reconhecer duas coisas importantes que fizemos: não haverá corte de recursos para a educação e a saúde”, afirmou.