Trump diz que EUA e Irã encontram 'pontos de acordo'; Teerã nega diálogo

Nesta segunda-feira, 23, no 24º dia da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que há avanços nas negociações para encerrar o conflito, embora autoridades iranianas neguem qualquer diálogo.

Trump anunciou o adiamento, por cinco dias, de ataques contra a infraestrutura energética iraniana. Segundo ele, a decisão foi tomada após “conversas muito boas e produtivas” com Teerã no fim de semana.

O presidente disse que há "pontos de acordo importantes" nas conversas entre Estados Unidos e Irã, que, segundo ele, devem resultar na renúncia de Teerã às suas ambições nucleares e às suas reservas de urânio enriquecido. Trump disse que as conversas, cuja existência o Irã nega, estão sendo conduzidas com "uma pessoa do mais alto nível", mas não com o líder supremo do país.

Apesar disso, a versão foi contestada pelo Irã. A agência estatal Mehr, citando o Ministério das Relações Exteriores, afirmou que “não há conversas entre Teerã e Washington”. Já a agência Fars disse que não existe “nenhum contato direto ou indireto” com Trump.

Impacto nos mercados

As declarações do presidente americano tiveram efeito imediato nos mercados. Os preços do petróleo caíram com força, enquanto bolsas globais subiram diante da expectativa de redução das tensões.

Por volta das 10h30 (horário de Brasília), o barril do petróleo WTI recuava cerca de 7,8%, enquanto o Brent caía 8,7%. Bolsas europeias e os principais índices de Wall Street também operavam em alta.

*Com informações da AFP