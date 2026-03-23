Israel diz que economia perdeu mais de US$ 57 bilhões durante dois anos de guerra em Gaza

Israel registrou uma perda de 8,6% do Produto Interno Bruto (PIB), equivalente a 177 bilhões de shekels (US$ 57 bilhões), no biênio até 2025, segundo dados do Banco de Israel, indicando o impacto econômico do período marcado por conflitos no país.

As estimativas constam no relatório anual de 2025 do Banco de Israel, divulgado nesta segunda-feira. O levantamento considera principalmente a guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza, iniciada após os ataques do grupo em 2023 e encerrada com um cessar-fogo em outubro do ano passado. O documento também inclui operações militares realizadas no Líbano.

Os números não abrangem os custos do confronto em curso entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, que já se estende por quatro semanas. Nesse cenário, Israel realiza ataques aéreos diários contra alvos iranianos e responde a ações retaliatórias. Neste mês, o governo aprovou um orçamento revisado para 2026, com acréscimo de US$ 13 bilhões para despesas militares.

O presidente do Banco Central, Amir Yaron, afirmou que as projeções econômicas foram revistas diante do cenário. “Antes do conflito atual, prevíamos uma taxa de crescimento de 5,2% e uma meta de déficit de 3,9% para este ano”, declarou. Segundo ele, a elevação da meta de déficit e a revisão para baixo do crescimento devem pressionar a relação dívida/PIB.

O relatório também aponta que a guerra de 12 dias entre Israel e Irã, em junho, resultou em uma perda adicional de 0,3% do PIB.

O conflito com o Hamas se estendeu por cerca de dois anos, período em que as forças israelenses avançaram sobre a Faixa de Gaza e passaram a ocupar aproximadamente metade do território.

O cenário contribuiu para uma crise humanitária e para o aumento de tensões diplomáticas entre Israel e outros países.

Impacto no comércio exterior

Pesquisadores do Banco de Israel identificaram alterações no padrão de exportações durante o período de guerra. As vendas para oito países da União Europeia considerados críticos à atuação israelense recuaram em US$ 1 bilhão em 2024 e US$ 1,5 bilhão em 2025.

Em contrapartida, o comércio com outros mercados apresentou crescimento. Segundo o relatório, esse movimento pode indicar influência de posicionamentos políticos sobre os fluxos comerciais internacionais.