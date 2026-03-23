Israel diz que economia perdeu mais de US$ 57 bilhões durante dois anos de guerra em Gaza

Repórter
Publicado em 23 de março de 2026 às 15h11.
Israel registrou uma perda de 8,6% do Produto Interno Bruto (PIB), equivalente a 177 bilhões de shekels (US$ 57 bilhões), no biênio até 2025, segundo dados do Banco de Israel, indicando o impacto econômico do período marcado por conflitos no país.
As estimativas constam no relatório anual de 2025 do Banco de Israel, divulgado nesta segunda-feira. O levantamento considera principalmente a guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza, iniciada após os ataques do grupo em 2023 e encerrada com um cessar-fogo em outubro do ano passado. O documento também inclui operações militares realizadas no Líbano.No 24º dia de guerra, Irã ameaça instalar minas navais no Golfo Pérsico
Os números não abrangem os custos do confronto em curso entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, que já se estende por quatro semanas. Nesse cenário, Israel realiza ataques aéreos diários contra alvos iranianos e responde a ações retaliatórias. Neste mês, o governo aprovou um orçamento revisado para 2026, com acréscimo de US$ 13 bilhões para despesas militares.
O presidente do Banco Central, Amir Yaron, afirmou que as projeções econômicas foram revistas diante do cenário. “Antes do conflito atual, prevíamos uma taxa de crescimento de 5,2% e uma meta de déficit de 3,9% para este ano”, declarou. Segundo ele, a elevação da meta de déficit e a revisão para baixo do crescimento devem pressionar a relação dívida/PIB.O relatório também aponta que a guerra de 12 dias entre Israel e Irã, em junho, resultou em uma perda adicional de 0,3% do PIB.
O conflito com o Hamas se estendeu por cerca de dois anos, período em que as forças israelenses avançaram sobre a Faixa de Gaza e passaram a ocupar aproximadamente metade do território.
O cenário contribuiu para uma crise humanitária e para o aumento de tensões diplomáticas entre Israel e outros países.
Pesquisadores do Banco de Israel identificaram alterações no padrão de exportações durante o período de guerra. As vendas para oito países da União Europeia considerados críticos à atuação israelense recuaram em US$ 1 bilhão em 2024 e US$ 1,5 bilhão em 2025.
Em contrapartida, o comércio com outros mercados apresentou crescimento. Segundo o relatório, esse movimento pode indicar influência de posicionamentos políticos sobre os fluxos comerciais internacionais.