Após reeleição de Lula, China quer aprofundar parceria com o Brasil

A China parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva pela reeleição à Presidência do Brasil e afirmou que pretende continuar aprofundando a relação entre os dois países durante o próximo mandato.

A manifestação foi feita nesta segunda-feira (26) pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun, durante uma coletiva de imprensa em Pequim, após a confirmação do resultado do segundo turno pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“A China tomou conhecimento do anúncio do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil sobre a vitória do presidente Lula no segundo turno e expressa suas felicitações”, afirmou Guo.

O porta-voz acrescentou que Pequim está disposta a trabalhar com o Brasil para continuar avançando na construção de uma “comunidade China-Brasil com futuro compartilhado”, expressão utilizada pelos dois governos para tratar do aprofundamento da relação bilateral.

Durante a mesma coletiva, Guo também foi questionado sobre as contestações ao resultado eleitoral brasileiro. Em resposta, afirmou que “a China respeita a escolha do povo brasileiro”.

Fonte: news.cn