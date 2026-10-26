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Após reeleição de Lula, China quer aprofundar parceria com o Brasil

Governo chinês felicitou o presidente pela vitória no segundo turno e manifestou interesse em aprofundar a parceria bilateral durante o novo mandato

Lula: China parabenizou o petista pela vitória e afirmou que pretende aprofundar as relações bilaterais no próximo mandato (Ricardo Stuckert /Flickr/Divulgação)

Lula: China parabenizou o petista pela vitória e afirmou que pretende aprofundar as relações bilaterais no próximo mandato (Ricardo Stuckert /Flickr/Divulgação)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 14h59.

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A China parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva pela reeleição à Presidência do Brasil e afirmou que pretende continuar aprofundando a relação entre os dois países durante o próximo mandato.

A manifestação foi feita nesta segunda-feira (26) pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun, durante uma coletiva de imprensa em Pequim, após a confirmação do resultado do segundo turno pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“A China tomou conhecimento do anúncio do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil sobre a vitória do presidente Lula no segundo turno e expressa suas felicitações”, afirmou Guo.

O porta-voz acrescentou que Pequim está disposta a trabalhar com o Brasil para continuar avançando na construção de uma “comunidade China-Brasil com futuro compartilhado”, expressão utilizada pelos dois governos para tratar do aprofundamento da relação bilateral.

Durante a mesma coletiva, Guo também foi questionado sobre as contestações ao resultado eleitoral brasileiro. Em resposta, afirmou que “a China respeita a escolha do povo brasileiro”.

Fonte: news.cn

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