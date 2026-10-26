Flávio Bolsonaro diz recebeu intimação para entregar passsaporte e não pode deixar o país

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira, 26, que recebeu uma intimação da Polícia Federal (PF) para entregar o seu passaporte e está proibido de deixar o país.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o candidato derrotado nas eleições do último domingo afirmou que foi intimado após visitar o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, nesta manhã.

"Quando eu estava saindo, a Polícia Federal do Lula me intimou na rua. Eu fui intimado para entregar meu passaporte e também estou proibido de deixar o país", disse.

O senador afirma que a decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes na noite de domingo, após o resultado da eleição.

Flávio disse que a decisão foi tomada com base em uma declaração do deputado cassado Eduardo Bolsonaro, que defendeu que Flávio deixasse o país se fosse derrotado.

"Eu nunca falei. Isso é motivo para tirar meu passaporte? Isso é justiça? E mais: essa decisão foi tomada no domingo à noite, logo depois do anúncio do resultado da eleição. Pensa comigo: se eu tivesse ganho as eleições, ia acontecer a mesma coisa? Flávio Bolsonaro eleito, essa PF ia estar do mesmo jeito, me intimando no meio da rua? Isso é um sinal de que a nossa democracia faliu. Foi uma decisão tomada conforme o resultado da eleição, uma questão política; não pode ser assim. Eu nunca pensei em sair do país. Eu vou entregar os meus passaportes e vou me defender dessa aberração, que é uma clara tentativa de me intimidar, mas ninguém vai me calar", afirmou.

O senador do PL é investigado em dois inquéritos que tramitam no Supremo. Um deles investiga o financiamento do filme Dark Horse, sobre a trajetória de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. No outro, ele é suspeito de, ao lado do advogado Willer Tomaz, lavar dinheiro por meio de plataformas de apostas.

Um dos casos está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, responsável pela investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de apostas e plataformas de pagamento vinculadas a Willer Tomaz.

A EXAME procurou a PF e o Supremo Tribunal Federal para confirmar a informação e aguarda confirmação.

Flávio volta a questionar o resultado e diz que irá pedir a cassação da chapa de Lula

Durante a fala, o senador voltou a questionar o processo eleitoral e disse que irá pedir a cassação da chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O filho mais velho de Jair Bolsonaro afirmou que o PT cometeu abuso de poder político e econômico "sem precedentes".

"O Lula injetou quase meio trilhão de reais de dinheiro público para fazer a maior compra de votos da história das eleições no Brasil. Essa é a maior prova que a reeleição tem que acabar. A disputa não deveria ser um vale-tudo por parte de quem quer se manter no poder, como fez o meu adversário. O que ele fez foi um abuso do poder político e econômico sem precedentes, um total desequilíbrio na disputa eleitoral. Isso tudo sem falar no complexo industrial de fake news que eles criaram, com a difusão ilegal em massa de mentiras para aterrorizar a população brasileira. Então, eu vou pedir sim a cassação da chapa do Lula por todos os abusos que ele cometeu. A lei tem que valer para todo mundo, a competição tem que ser justa e igual, o que não aconteceu. Não fui eu que perdi, foi o sistema que ganhou", disse.

A fala pode representar uma mudança em relação ao posicionamento do senador ontem, quando disse que pediria a anulação da eleição após a prorrogação da votação em todo o país por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin. O magistrado acatou pedidos da campanha de Lula e de Flávio, que também pediu a prorrogação.

"O que aconteceu nesse domingo da eleição não foi normal, todo mundo viu. Pela primeira vez na história do Brasil, um ministro do STF, no caso, ex-advogado do Lula, provocado pelo próprio PT, atropelou o TSE e tomou uma decisão que prorrogou as eleições até às 7 horas da noite. O que aconteceu nesse intervalo de tempo, ninguém consegue entender. Isso precisa ser esclarecido.

Ninguém sabe exatamente o impacto disso. Agora, imagina se fosse o contrário. Um ministro indicado pelo Bolsonaro tomando uma decisão que mudou a regra do jogo, já com o jogo encerrado. Qual seria a reação do PT? Qual seria a reação de parte da imprensa? Qual seria a reação do mundo? O Lula reconheceria a minha vitória? Com certeza não", disse.

Mais informações em instantes.