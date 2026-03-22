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Nova fase da guerra? Ameaças entre EUA e Irã elevam risco de escalada no Golfo

Análise do professor Robert Pape aponta risco de escalada após EUA ameaçarem atacar usinas iranianas e Irã reagir com possível fechamento do Estreito de Ormuz

Estreito de Ormuz: o Irã afirmou que pode fechar completamente a região após ameaças dos EUA (Sahar AL ATTAR / AFP/Getty Images)

Estreito de Ormuz: o Irã afirmou que pode fechar completamente a região após ameaças dos EUA (Sahar AL ATTAR / AFP/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 22 de março de 2026 às 15h48.

Última atualização em 22 de março de 2026 às 15h50.

As ameaças dos Estados Unidos de atacar a infraestrutura energética do Irã e a reação de Teerã, com a possibilidade de fechamento do Estreito de Ormuz, elevam a tensão no Golfo e ampliam o risco de escalada no conflito.

Neste domingo, 22, o Irã afirmou que pode fechar completamente o Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de 20% do consumo mundial, caso o presidente Donald Trump leve adiante a promessa de bombardear usinas de energia do país.

A declaração ocorre após um ultimato feito por Trump, que exigiu a reabertura do estreito em até 48 horas e disse que pode “atacar e destruir completamente” as instalações iranianas.

Em resposta, o governo iraniano afirmou que haverá retaliação direta. Segundo o porta-voz militar Zulfiqari, “se o inimigo danificar nossas usinas de energia, nada nos impedirá de continuar nossas operações para destruir a infraestrutura energética, petrolífera e industrial dos Estados Unidos e seus aliados na região”.

Para o cientista político Robert Pape, da Universidade de Chicago, os movimentos recentes indicam uma mudança na dinâmica do conflito. “Durante a noite, as ameaças de Trump mudaram a trajetória desta guerra. Isso já não é apenas escalada. É um ponto de decisão”, escreveu o professor em sua newsletter Escalation Trap.

Segundo ele, caso esse limite seja ultrapassado, a natureza do conflito tende a se transformar. “Se essa linha for cruzada, os custos deixam de ser reversíveis, os prazos se ampliam e a escalada se torna muito mais difícil de controlar”, afirmou.

‘Armadilha da escalada’

Pape afirma que o conflito segue um padrão que ele define como “armadilha da escalada”. Segundo o professor, esse processo ocorre em etapas. A primeira envolve ataques limitados, com o objetivo de pressionar o adversário sem ampliar o conflito.

Na etapa seguinte, há expansão do confronto para novas áreas e alvos. “O adversário não colapsa. Ele se adapta — ampliando o campo de batalha, atingindo parceiros e elevando os custos em novos domínios”, afirmou.

Na avaliação de Pape, o Irã tem buscado ampliar o alcance do conflito dentro dessa lógica.

“Quando enfrenta um poder convencional superior, o Irã não tenta vencer por confronto direto. Ele busca ampliar o conflito, geograficamente e economicamente, para que os custos de seus adversários cresçam mais rápido que os benefícios”, escreveu.

Esse movimento, segundo ele, aumenta a pressão sobre Estados Unidos e aliados "para retomar o controle, proteger ativos críticos e agir de forma mais decisiva."

Mudança na natureza da guerra

Pape afirma que o cenário atual se aproxima de um momento mais crítico dentro dessa dinâmica. “Estamos nos aproximando da terceira fase”, escreveu o cientista político.

Segundo ele, esse é o ponto em que os países envolvidos enfrentam uma escolha entre conter perdas ou ampliar ainda mais a guerra. “Cada tentativa de estabilizar a situação cria novos incentivos para mais escalada”, afirmou.

O professor também alerta para possíveis efeitos mais duradouros caso haja avanço. “Quando forças terrestres são introduzidas ou a infraestrutura crítica se torna alvo de operações contínuas, a natureza da guerra muda. O conflito deixa de ser uma disrupção temporária e passa a causar danos duradouros”, escreveu.

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