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TACO: futuros do petróleo caem 14% após Trump adiar ultimato ao Irã

A reação veio depois que Trump afirmou ter ordenado a suspensão de ataques contra instalações energéticas iranianas por cinco dias

Petróleo: o WTI também registrou forte recuo (GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images)

Petróleo: o WTI também registrou forte recuo (GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 23 de março de 2026 às 08h31.

A máxima do mercado de que "Trump Always Chickens Out" (Trump sempre volta atrás) parece ter se confirmado mais uma vez. O termo, popularizado por analistas de Wall Street em 2025, voltou ao radar do mercado nesta segunda-feira, 23, após o presidente dos Estados Unidos adiar o ultimato que havia dado ao Irã.

Os contratos futuros do petróleo despencaram após o anúncio. A referência global Brent caiu mais de 14%, para US$ 96 o barril. O West Texas Intermediate (WTI) também registrou forte recuo, enquanto os preços do gás natural na Europa acompanharam o movimento.

A reação veio depois que Trump afirmou ter ordenado a suspensão de ataques contra instalações energéticas iranianas por cinco dias.

Em publicação na rede Truth Social, o presidente disse que "instruiu o Departamento de Guerra a adiar todos e quaisquer ataques militares contra usinas de energia e infraestrutura energética iranianas" pelo novo período.

Segundo ele, a decisão foi tomada "com base no teor e no tom dessas conversas aprofundadas, detalhadas e construtivas, que continuarão ao longo da semana".

Trump também afirmou que houve avanço nas negociações com Teerã. "Tenho o prazer de informar que os Estados Unidos da América e o Irã tiveram, nos últimos dois dias, conversas muito boas e produtivas a respeito de uma resolução completa e total de nossas hostilidades no Oriente Médio", escreveu.

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