Esquerda da França vê vitória de Lula como sinal de esperança para eleições de 2027

Os principais candidatos da esquerda da França interpretaram nesta segunda-feira, 26, a vitória de Lula contra o direitista Flávio Bolsonaro, como um sinal de esperança para as presidenciais francesas de abril e maio de 2027.

"Viva Lula, viva o Brasil da dignidade! As pesquisas e os comentaristas especialistas do 'blá, blá, blá' previam seu fracasso certo. Acaba de ganhar! Derrotou a extrema direita e as ingerências estrangeiras", saudou o esquerdista Jean-Luc Mélenchon, o candidato progressista com mais probabilidades de passar para o segundo turno com a ultradireitista Marine Le Pen, favorita a chegar ao Eliseu, segundo as pesquisas.

Mélenchon, de 75 anos, é uma figura próxima a Lula, a quem inclusive visitou na prisão em 2019, quando foi preso por um processo de corrupção que acabou sendo anulado pela Justiça brasileira.

"A magnífica campanha de massas reuniu o povo das favelas e os assalariados nas urnas contra a ditadura do dinheiro rei e do desprezo ao povo", agregou o líder da A França Insubmissa (LFI), em sua mensagem no X.

Reação internacional

Por sua vez, Raphaël Glucksmann, o eurodeputado candidato do campo social-democrata apoiado pelo Partido Socialista (PS) e que figura, segundo as pesquisas, como o segundo nome do progressismo com mais probabilidades de chegar ao segundo turno, disse que o triunfo de Lula demonstra que "não há fatalidade na política".

"A mobilização dos cidadãos comprometidos com a democracia pode reverter as situações mais comprometidas. A incrível virada de Lula e sua vitória contra uma extrema direita que todos os comentaristas já haviam instalado no poder é uma mensagem de esperança para todos nós", afirmou.

Para Glucksmann, "depois de Bolsonaro no Brasil e (o populista nacionalista Aleksandar) Vučić na Sérvia", derrotado no domingo nas urnas por um movimento estudantil, "é a vez de Trump e Netanyahu para fazer desta semana um ponto de inflexão decisivo na luta contra a internacional de extrema direita".

O próprio presidente francês, Emmanuel Macron, também se apressou em parabenizar no X o chefe de Estado brasileiro, e o convidou a fortalecer a parceria estratégica entre Brasil e França por "um mundo mais justo".

20.05.2023 - Presidente da Republica, Luiz Inacio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron.

Hiroshima, Japão.

Foto: Ricardo Stuckert/PR (Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)

Lula ganhou no domingo, 25, o segundo turno das eleições com 51,79% dos votos, frente aos 48,21% do senador Flávio Bolsonaro - filho do ex-presidente Jair Bolsonaro -, em uma virada inédita na história democrática do país, segundo os resultados oficiais com 100% das urnas apuradas.

O presidente brasileiro assumirá um novo mandato no próximo dia 5 de janeiro em Brasília, aos 81 anos. Será a quarta vez que chegará à Presidência, um fato sem precedentes na história do país.