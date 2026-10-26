Mundo
Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Esquerda da França vê vitória de Lula como sinal de esperança para eleições de 2027

Líderes progressistas celebram conquista do mandatário brasileiro sobre Flávio Bolsonaro e destacam a derrota da direita como inspiração para os franceses

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de campanha na véspera do segundo turno (Ricardo Stuckert/Divulgação)

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de campanha na véspera do segundo turno (Ricardo Stuckert/Divulgação)

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 14h56.

Priorizar nos meus resultados Google

Os principais candidatos da esquerda da França interpretaram nesta segunda-feira, 26, a vitória de Lula contra o direitista Flávio Bolsonaro, como um sinal de esperança para as presidenciais francesas de abril e maio de 2027.

"Viva Lula, viva o Brasil da dignidade! As pesquisas e os comentaristas especialistas do 'blá, blá, blá' previam seu fracasso certo. Acaba de ganhar! Derrotou a extrema direita e as ingerências estrangeiras", saudou o esquerdista Jean-Luc Mélenchon, o candidato progressista com mais probabilidades de passar para o segundo turno com a ultradireitista Marine Le Pen, favorita a chegar ao Eliseu, segundo as pesquisas.

Mélenchon, de 75 anos, é uma figura próxima a Lula, a quem inclusive visitou na prisão em 2019, quando foi preso por um processo de corrupção que acabou sendo anulado pela Justiça brasileira.

"A magnífica campanha de massas reuniu o povo das favelas e os assalariados nas urnas contra a ditadura do dinheiro rei e do desprezo ao povo", agregou o líder da A França Insubmissa (LFI), em sua mensagem no X.

Reação internacional

Por sua vez, Raphaël Glucksmann, o eurodeputado candidato do campo social-democrata apoiado pelo Partido Socialista (PS) e que figura, segundo as pesquisas, como o segundo nome do progressismo com mais probabilidades de chegar ao segundo turno, disse que o triunfo de Lula demonstra que "não há fatalidade na política".

"A mobilização dos cidadãos comprometidos com a democracia pode reverter as situações mais comprometidas. A incrível virada de Lula e sua vitória contra uma extrema direita que todos os comentaristas já haviam instalado no poder é uma mensagem de esperança para todos nós", afirmou.

Para Glucksmann, "depois de Bolsonaro no Brasil e (o populista nacionalista Aleksandar) Vučić na Sérvia", derrotado no domingo nas urnas por um movimento estudantil, "é a vez de Trump e Netanyahu para fazer desta semana um ponto de inflexão decisivo na luta contra a internacional de extrema direita".

O próprio presidente francês, Emmanuel Macron, também se apressou em parabenizar no X o chefe de Estado brasileiro, e o convidou a fortalecer a parceria estratégica entre Brasil e França por "um mundo mais justo".

20.05.2023 - Presidente da Republica, Luiz Inacio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron.
Hiroshima, Japão.
Foto: Ricardo Stuckert/PR (Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)

Lula ganhou no domingo, 25, o segundo turno das eleições com 51,79% dos votos, frente aos 48,21% do senador Flávio Bolsonaro - filho do ex-presidente Jair Bolsonaro -, em uma virada inédita na história democrática do país, segundo os resultados oficiais com 100% das urnas apuradas.

O presidente brasileiro assumirá um novo mandato no próximo dia 5 de janeiro em Brasília, aos 81 anos. Será a quarta vez que chegará à Presidência, um fato sem precedentes na história do país.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026FrançaLuiz Inácio Lula da Silva

Mais de Mundo

Eleições em Israel: 'fantasma' do 7 de outubro assombra campanha de Netanyahu

Filho de Trump compara Lula a Maduro em publicação compartilhada nas redes

Após vitória de Lula, líderes mundiais defendem ampliar parcerias com o Brasil

Lula venceu em quais países no 2º turno das eleições 2026? Veja o mapa do mundo

Mais na Exame

Esporte

Time alemão vai premiar torcedores que não usarem celular durante os jogos

Tecnologia

BYD quer dobrar produção no Brasil e chegar a 600 mil veículos por ano

Marketing

6 tendências incontornáveis de marketing para 2027

Brasil

Veja a cronologia dos pedidos de Lula e Flávio para prorrogar a votação no 2º turno