Imprensa internacional repercute vitória de Lula na eleição presidencial

A imprensa internacional repercute a vitória do presidente Lula para o quarto mandato à frente do Palácio do Planalto. Veículos de comunicação da Europa, Estados Unidos e da América Latina noticiam a virada do candidato do PT após ele ficar atrás de Flávio no 1º turno.

Na América do Sul, o Clarín, da Argentina, repercutiu o fim da eleição presidencial dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a vitória do presidente Lula. O jornal relembrou que o término da votação foi adiado em duas horas a pedido das duas campanhas por motivos diferentes.

Ainda na Argentina, o La Nación afirmou que Lula fez um avanço histórico contra Bolsonaro em uma eleição marcada por polêmicas. O jornal destaca que o presidente será o primeiro da história do Brasil a comandar a nação por quatro vezes.

La Nación repercute vitória de Lula na eleição presidencial

Repercussão no Hemisfério Norte

Nos Estados Unidos, o The New York Times afirmou que a eleição reflete o retrato de um país com um eleitorado altamente polarizado, destacando o desafio imediato do vencedor em lidar com um Congresso de forte perfil conservador.

Na Europa, o jornal francês Le Monde destacou o impacto do resultado nas políticas ambientais, apontando que a vitória garante a continuidade dos compromissos climáticos globais e as negociações sobre a preservação da Amazônia.

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