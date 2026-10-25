Advogado de Trump critica STF por prorrogar votação no Brasil: 'manipulação descarada'

O advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Martin De Luca, criticou neste domingo, 25, a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de prorrogar a votação até as 19h em municípios brasileiros afetados por problemas no transporte público.

Em publicação nas redes sociais, De Luca questionou a justificativa da medida e a atuação de Zanin, que foi advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antes de integrar a Corte.

"Vamos garantir que o mundo inteiro entenda. No Brasil, as decisões judiciais relacionadas às eleições federais são tomadas pelo tribunal que existe exatamente para esse propósito, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)", disse o advogado de Trump.

E acrescentou: "Lula solicitou ao TSE que as urnas fossem estendidas por mais duas horas em todo o país, citando 'problemas de transporte'. Quem controla o sistema de transporte? O governo de Lula, com certeza, mais do que um senador concorrendo à presidência. Em vez de esperar por uma decisão do TSE, Lula imediatamente pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, que ordenasse a manutenção das urnas abertas SEM qualquer decisão do TSE. Em minutos (Zanin chegou a ler o pedido?), as urnas foram ordenadas a permanecerem abertas por Zanin."

De Luca também mencionou o passado de Zanin antes de se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal e apontou para "manipulação" das eleições.

"O STF tem 11 ministros. O que Zanin fez antes de se tornar ministro do STF? Ah, sim, ele foi o advogado de defesa criminal de Lula em seus casos de corrupção. Se essa manipulação descarada das eleições for usada para anunciar que Lula venceu, Lula realmente espera que alguém na comunidade internacional reconheça isso como uma eleição livre e justa? Ele sabe que ninguém vai".

O advogado do presidente americano também comparou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

"A desesperança chegou a um ponto em que hoje é o dia em que a máscara cai completamente e Lula se torna o próximo Nicolás Maduro? Pelo bem do Brasil, rezo para que não seja o caso".

Let’s make sure the entire world understands. In Brazil, judicial rulings in connection with federal elections are made by the court that has been in place for that very purpose, the Supreme Electoral Tribunal (TSE). @LulaOficial requested to the TSE that the polls be extended by two more hours in the entire country, citing “transportation problems.” Who controls the transport system? Lula’s government surely more so than a senator running for president. Instead of waiting for a TSE ruling. @LulaOficial immediately asked Brazilian Supreme Court (STF) justice @Cristianozaninm to order the polls remain open WITHOUT any TSE ruling. Within minutes (did Zanin even read the filing?), the polls were ordered to remain open by Zanin. The STF has 11 justices. What did Zanin do before becoming an STF justice? Oh yes, he was Lula’s criminal defense lawyer in his corruption cases. If this blatant rigging of the elections will be used to announce that Lula won, is Lula seriously expecting anyone in the international community to recognize that as a free and fair election? He knows nobody will. Has the desperation reached a point that today is the day the mask fully comes off and Lula becomes the next Nicolas Maduro? For the sake of Brazil, I pray that is not the case. — Martin De Luca (@emd_worldwide) October 25, 2026

Entenda a decisão de Zanin

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF) justificou a decisão de prorrogação do horário de encerramento da votação no 2º turno das eleições, neste domingo, 25. Segundo o magistrado, a decisão será cumprida nos locais onde as urnas não foram fechadas.

"Sem prejuízo das apurações necessárias oportunamente e suas consequências jurídicas, determino que a decisão seja cumprida nos locais onde as urnas não foram fechadas, com a posterior totalização dos votos nas condições enunciadas, sendo que, nas urnas que já foram fechadas os votos serão computados e totalizados, nos termos anteriormente mencionados", disse Zanin.

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) pediu ao TSE nesta tarde a prorrogação da votação do segundo turno até as 19h em 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A equipe do candidato alega que chuvas, alagamentos e interdições de vias dificultaram o acesso de eleitores às seções.

O pedido foi encaminhado ao presidente da Corte, ministro Nunes Marques. A campanha também solicita que a divulgação dos resultados da eleição presidencial comece somente após o encerramento da votação nos locais contemplados pela medida.

Pela proposta, as demais seções poderiam transmitir os votos normalmente, mas os números permaneceriam sem divulgação até o fim do prazo adicional.

A defesa argumentou que a regra que assegura o voto a quem estivesse na fila às 17h não atenderia aos eleitores impedidos de chegar aos locais de votação. Pelas normas da Justiça Eleitoral, quem estivesse aguardando na fila no horário de encerramento receberia uma senha e mantém o direito de votar.

Campanha de Lula também pediu extensão

A coligação do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também protocolou na tarde deste domingo uma petição com pedido de liminar de urgência, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), solicitando a prorrogação do horário de encerramento da votação até as 19h, em todo os municípios do país atingidos por problemas no transporte público.

A campanha também havia protocolado o pedido no Supremo Tribunal Federal (STF).