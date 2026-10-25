Lula vence Flávio Bolsonaro em Portugal com 59,4% dos votos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 em Portugal, neste domingo, 25, com 34.319 votos, o equivalente a 59,42% dos votos válidos. O senador Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 23.433 votos, ou 40,58%, segundo dados do O Globo. CNN em Portugal também está dando a vitória do atual presidente em Portugal, que reúne o segundo maior colégio eleitoral brasileiro no exterior, atrás apenas dos Estados Unidos.

A vantagem do petista foi de 10.886 votos, segundo os resultados dos boletins de urna divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), compilados pela imprensa. Ao todo, foram contabilizados 176 boletins no país.

Lula ampliou sua votação em 7.918 votos em relação ao primeiro turno, quando havia recebido 26.401 votos, ou 52,45% dos válidos. Flávio Bolsonaro também cresceu em números absolutos, passando de 19.412 para 23.433 votos, um aumento de 4.021.

Com isso, a diferença entre os dois candidatos aumentou de 6.989 para 10.886 votos. O presidente venceu em Lisboa e no Porto, os dois maiores colégios eleitorais brasileiros em Portugal, enquanto Flávio Bolsonaro manteve a liderança em Faro.

Como foi a votação em Lisboa, Porto e Faro

Em Lisboa, maior colégio eleitoral brasileiro fora do país, Lula conquistou 19.420 votos, contra 12.894 de Flávio Bolsonaro. A diferença foi de 6.526 votos a favor do presidente.

No primeiro turno, o petista havia recebido 14.948 votos na capital portuguesa, enquanto o senador somou 10.548. A abstenção chegou a aproximadamente 70% naquela votação.

No Porto, Lula também ampliou sua vantagem. O presidente recebeu 13.435 votos no segundo turno, contra 8.910 de Flávio Bolsonaro. Na primeira votação, o resultado havia sido de 10.356 votos para Lula e 7.559 para o candidato do PL.

Em Faro, no sul de Portugal, Flávio Bolsonaro voltou a vencer. O senador recebeu 1.629 votos, contra 1.464 de Lula, considerando a diferença entre os totais nacionais e os resultados de Lisboa e Porto. No primeiro turno, Flávio havia conquistado 1.305 votos, enquanto Lula recebeu 1.097.

A votação deste domingo foi marcada por chuva e filas nos locais de votação, segundo informações publicadas pelo jornal O Globo.

Quantos brasileiros podem votar em Portugal

Portugal reúne aproximadamente 134 mil eleitores brasileiros, o segundo maior contingente de votantes no exterior, atrás apenas dos Estados Unidos.

Desde 2010, o número de eleitores brasileiros registrados no país europeu cresceu 481%, acompanhando a expansão da comunidade brasileira.

Lisboa concentra cerca de 78 mil eleitores, sendo o maior colégio eleitoral individual fora do Brasil. O Porto aparece entre os maiores, com aproximadamente 47 mil eleitores, enquanto Faro reúne cerca de 9 mil.

Na eleição presidencial de 2022, Lula também venceu em Portugal, com 64% dos votos válidos no segundo turno, contra 36% de Jair Bolsonaro. Naquele pleito, o petista conquistou a maioria dos votos nas três cidades portuguesas.

Os resultados em Portugal representam apenas a votação dos brasileiros residentes no país europeu e não antecipam o resultado nacional da eleição presidencial de 2026.