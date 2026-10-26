Trump diz que eleição brasileira pareceu 'manipulada', mas afirma gostar de Lula

RESUMO ＋ O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 26, que a eleição brasileira de 2026 pareceu manipulada, após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencer Flávio Bolsonaro (PL). Apesar da crítica, Trump disse que não apoiou nenhum candidato, que gosta de Lula e que mantém boa relação com o presidente brasileiro.

Após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou nesta segunda-feira, 26, pela primeira vez sobre o resultado. Segundo Trump, as eleições brasileiras pareceram "manipulada", mas afirmou que gosta de Lula e mantém uma boa relação com o presidente brasileiro.

Em conversa com jornalistas, divulgada pela emissora Real America's Voice, Trump disse que não apoiou nenhum dos candidatos, mas avaliou negativamente o processo eleitoral.

“Para mim, pareceu terrível [o resultado]", disse o presidente dos EUA. "Foi uma péssima imagem para o mundo. As eleições precisam ser indiscutíveis, e essa pareceu muito ruim para mim. Eu não tomei partido, não apoiei ninguém nem nada, mas assisti e ela pareceu tão, tão corrompida, tão terrível."

Questionado novamente sobre a eleição brasileira em outro momento, Trump se incomodou, disse que não governa o Brasil e voltou a dizer que o resultado teve "uma imagem ruim". Apesar das críticas, afirmou que tem uma boa relação com Lula.

"Eu gosto do Lula. Eu me dou muito bem com ele. Eu só acho que a eleição teve uma imagem muito ruim. E a prorrogação concedida foi muito estranha", disse.

A prorrogação das eleições aconteceu em meio a relatos de problemas no transporte público, chuvas, alagamentos, interdições e falta de energia em diferentes localidades do país.

Na tarde de domingo, 25, as campanhas de Lula e Flávio acionaram a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a prorrogação do horário de votação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. A decisão foi divulgada às 17h03 pelo ministro Cristiano Zanin, do STF.

Como grande parte das urnas já havia sido fechada e a apuração já havia começado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) interrompeu temporariamente a contagem e a divulgação dos resultados. A votação foi encerrada novamente às 19h, quando a apuração foi retomada.

Lula reeleito para um quarto mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito para um quarto mandato. Com 100% das urnas apuradas, Lula venceu com 51,79% dos votos, enquanto Flávio teve 48,21%.

Em resultado histórico, Lula passa a ser o primeiro presidente do Brasil desde a redemocratização a conseguir uma virada do primeiro para o segundo turno. Será, também, o primeiro a governar por quatro mandatos.

A vitória representa uma reviravolta eleitoral para o petista de 80 anos, que encerrou o primeiro turno, em 4 de outubro, com 2,2 milhões de votos a menos do que Flávio Bolsonaro. Na ocasião, o senador obteve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do atual presidente.

Lula virou em apenas um estado onde havia perdido no primeiro turno: Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país. Desde a redemocratização do país, nos anos 1980, o candidato que vence no Estado é eleito presidente.