Trump Organization vai tokenizar projeto de resort nas Maldivas

A Trump Organization e a desenvolvedora de imóveis de luxo listada em Londres, Dar Global, estão lançando um projeto tokenizado de desenvolvimento de hotel de luxo nas Maldivas, um dos destinos de férias mais exclusivos do mundo.

A Trump Organization e a Dar Global estão tokenizando o desenvolvimento de um projeto de hospitalidade de luxo, introduzindo uma “inovação financeira sem precedentes”, de acordo com um anúncio conjunto.

Ao contrário da maioria dos projetos imobiliários tokenizados, que fracionam a propriedade de imóveis concluídos ou quase concluídos, a iniciativa permitirá que investidores tenham exposição desde as primeiras etapas do desenvolvimento.

O novo resort, Trump International Hotel Maldives, deve abrir até o fim de 2028. Localizado a 25 minutos de lancha de Malé, o resort contará com cerca de 80 vilas de luxo na praia e sobre a água, voltadas para viajantes que buscam “os mais altos níveis de privacidade, exclusividade e sofisticação”.

Os planos de desenvolvimento buscam aproveitar as vantagens do crescente setor de tokenização de ativos do mundo real, que transforma ativos tangíveis em registros na blockchain, oferecendo mais acesso aos investidores por meio de cotas fracionadas e oportunidades de negociação 24 horas por dia.

"Novo padrão” para investimentos imobiliários tokenizados

A nova iniciativa de desenvolvimento do resort definirá um “novo padrão” para investimentos imobiliários tokenizados, segundo Eric Trump, vice-presidente executivo da Trump Organization.

“Este desenvolvimento não apenas redefinirá o luxo na região, mas também estabelecerá um novo padrão de inovação no investimento imobiliário por meio da tokenização”, afirmou.

A Trump Organization não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre quais oportunidades de investimento específicas serão oferecidas no modelo tokenizado.

“Tokenizar o desenvolvimento do Trump International Hotel Maldives marca um pioneirismo global que combina luxo, inovação e tecnologia de uma forma que transformará a maneira como o mundo investe em hospitalidade”, disse Ziad El Chaar, CEO da Dar Global.

O desenvolvimento ocorre enquanto empreendimentos de criptomoedas ligados a Trump ganham força durante o segundo mandato do presidente dos EUA, Donald Trump. Em 16 de outubro, os negócios da família Trump relacionados a cripto, incluindo World Liberty Financial (WLFI), Official Trump e Melania Meme, haviam registrado cerca de US$ 1 bilhão em lucro antes de impostos.

