O islamismo cresce mais rápido devido a alta fecundidade e população mais jovem (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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Publicado em 21 de novembro de 2026 às 13h13.
O cristianismo foi a maior religião mundial por séculos, mas projeções do Pew Research Center indicam que os muçulmanos devem ultrapassar os cristãos por volta de 2035. O crescimento acelerado do islamismo, impulsionado por alta fecundidade e população mais jovem, deve fazer com que os muçulmanos alcancem 36% da população global em 2070, contra 29% dos cristãos. A mudança é mais pronunciada na África, onde a maioria é cristã ou muçulmana.
Por séculos, o cristianismo foi a maior religião do planeta. Mas isso deve mudar em pouco mais de uma década.
Segundo novas projeções do Pew Research Center, os muçulmanos vão ultrapassar os cristãos em número de fiéis por volta de 2035. Os dois grupos crescem, mas o islamismo avança em ritmo bem mais acelerado.
Se as tendências recentes se mantiverem, o mundo terá em 2070 mais de 3,6 bilhões de muçulmanos e pouco menos de 3 bilhões de cristãos.
O levantamento, que projeta o período de 2020 a 2070, estima que a população mundial cresça 29% nesse intervalo. Cristãos (30%) e muçulmanos (80%) são os únicos grupos que acompanham ou superam esse ritmo.
Com isso, o peso de cada religião no total da população muda. Os muçulmanos passam de 26% dos habitantes do planeta em 2020 para 36% em 2070. Os cristãos ficam praticamente estáveis, em 29%.
Os hindus crescem em número absoluto, mas devem perder participação na população global. Os judeus seguem padrão semelhante. Já os budistas devem encolher tanto em quantidade quanto em proporção.
Os que não têm religião, os chamados "sem religião", devem cair de 24% da população mundial em 2020 para 17% em 2070. Os demais grupos (bahá'ís, taoístas, jainistas, siques, religiões populares e outros) terão leve aumento em número, mas ficarão abaixo de 2% do total.
A principal razão, segundo o estudo, é demográfica. A maior parte do crescimento populacional do século 21 deve ocorrer na África, sobretudo ao sul do Saara. Em 2070, mais de um quarto da humanidade viverá na região, onde a imensa maioria é cristã ou muçulmana.
Alta fecundidade e aumento da expectativa de vida vão impulsionar os dois grupos. Na Europa, ao contrário, a população vai diminuir, e sua fatia no total mundial cai de 10% para 6%.Há ainda dois fatores que favorecem os muçulmanos:
O estudo considera que a migração pouco altera o quadro global, já que 96% das pessoas vivem no país onde nasceram. Em alguns lugares, porém, o efeito é relevante.
Sem migração, os muçulmanos na Europa chegariam a 9% da população em 2070; com ela, chegam a 13%. Na América do Norte, a participação seria de 5%, ante 2% sem migração.
O Pew ressalta que as estimativas assumem a continuidade das tendências recentes, incluindo as taxas de migração e de troca de religião.
A própria instituição errou em um ponto na projeção anterior, de 2015: previu que os sem religião começariam a perder participação entre 2010 e 2020, mas eles subiram de 23% para 24% da população mundial.
Glossário
O que é islamismo?
O islamismo é uma religião monoteísta fundada no século 7, centrada nas crenças e ensinamentos de Maomé, com o Alcorão como seu texto sagrado principal.
O que significa hindus?
Hindus refere-se aos seguidores do hinduísmo, uma religião e forma de vida da Índia, baseada em vários deuses, reencarnação e o conceito de dharma.
O que quer dizer budistas?
Budistas são os seguidores do budismo, uma religião e filosofia que surgiu com Buda, focada na busca pela iluminação (nirvana) através de ética, meditação e sabedoria.