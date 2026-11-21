Por séculos, o cristianismo foi a maior religião do planeta. Mas isso deve mudar em pouco mais de uma década.

Segundo novas projeções do Pew Research Center, os muçulmanos vão ultrapassar os cristãos em número de fiéis por volta de 2035. Os dois grupos crescem, mas o islamismo avança em ritmo bem mais acelerado.

Se as tendências recentes se mantiverem, o mundo terá em 2070 mais de 3,6 bilhões de muçulmanos e pouco menos de 3 bilhões de cristãos.

O levantamento, que projeta o período de 2020 a 2070, estima que a população mundial cresça 29% nesse intervalo. Cristãos (30%) e muçulmanos (80%) são os únicos grupos que acompanham ou superam esse ritmo.

Com isso, o peso de cada religião no total da população muda. Os muçulmanos passam de 26% dos habitantes do planeta em 2020 para 36% em 2070. Os cristãos ficam praticamente estáveis, em 29%.

Quem ganha e quem perde espaço

Os hindus crescem em número absoluto, mas devem perder participação na população global. Os judeus seguem padrão semelhante. Já os budistas devem encolher tanto em quantidade quanto em proporção.

Os que não têm religião, os chamados "sem religião", devem cair de 24% da população mundial em 2020 para 17% em 2070. Os demais grupos (bahá'ís, taoístas, jainistas, siques, religiões populares e outros) terão leve aumento em número, mas ficarão abaixo de 2% do total.

O que explica a mudança?

A principal razão, segundo o estudo, é demográfica. A maior parte do crescimento populacional do século 21 deve ocorrer na África, sobretudo ao sul do Saara. Em 2070, mais de um quarto da humanidade viverá na região, onde a imensa maioria é cristã ou muçulmana.

Alta fecundidade e aumento da expectativa de vida vão impulsionar os dois grupos. Na Europa, ao contrário, a população vai diminuir, e sua fatia no total mundial cai de 10% para 6%.

Há ainda dois fatores que favorecem os muçulmanos:

Fecundidade: entre 2020 e 2025, as mulheres muçulmanas tiveram em média 3,1 filhos, contra 2,0 das não muçulmanas. Nesse período, cerca de 252 milhões de bebês nasceram de mães muçulmanas, contra 208 milhões de mães cristãs.

entre 2020 e 2025, as mulheres muçulmanas tiveram em média 3,1 filhos, contra 2,0 das não muçulmanas. Nesse período, cerca de 252 milhões de bebês nasceram de mães muçulmanas, contra 208 milhões de mães cristãs. Idade: em 2020, a idade mediana dos muçulmanos era 24 anos, quase dez a menos que a dos não muçulmanos (33). Populações mais jovens têm mais gente ainda em idade de ter filhos.

em 2020, a idade mediana dos muçulmanos era 24 anos, quase dez a menos que a dos não muçulmanos (33). Populações mais jovens têm mais gente ainda em idade de ter filhos. Segundo o Pew, o maior motor de crescimento das religiões não é a conversão de adultos, mas os nascimentos dentro de cada grupo.

Migração tem peso limitado

O estudo considera que a migração pouco altera o quadro global, já que 96% das pessoas vivem no país onde nasceram. Em alguns lugares, porém, o efeito é relevante.

Sem migração, os muçulmanos na Europa chegariam a 9% da população em 2070; com ela, chegam a 13%. Na América do Norte, a participação seria de 5%, ante 2% sem migração.

O Pew ressalta que as estimativas assumem a continuidade das tendências recentes, incluindo as taxas de migração e de troca de religião.

A própria instituição errou em um ponto na projeção anterior, de 2015: previu que os sem religião começariam a perder participação entre 2010 e 2020, mas eles subiram de 23% para 24% da população mundial.