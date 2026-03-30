Trump afirma que EUA pode 'tomar o petróleo do Irã' e mira ilha de Kharg

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pretende “ficar com o petróleo do Irã” e indicou que pode tomar a ilha de Kharg, principal terminal de exportação do país. As declarações foram dadas em entrevista ao jornal britânico Financial Times no domingo.

“Para ser honesto com você, minha coisa favorita é ficar com o petróleo do Irã, mas algumas pessoas estúpidas nos EUA dizem: ‘por que você está fazendo isso?’ Mas são pessoas estúpidas”, disse Trump ao jornal.

Segundo o Financial Times, a medida envolveria a tomada da ilha de Kharg. “Talvez tomemos a ilha de Kharg, talvez não. Temos muitas opções”, disse. “Isso também significaria que teríamos de ficar lá [na ilha de Kharg] por um tempo.”

Trump também minimizou a capacidade de defesa do local. “Não acho que eles tenham qualquer defesa. Poderíamos tomar isso muito facilmente”, afirmou ao FT.

As declarações ocorrem em meio à escalada do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, que já impacta o mercado de energia. O preço do petróleo disparou mais de 50% em um mês, com o Brent superando US$ 116 por barril na manhã desta segunda-feira, 30.

Negociações e avanço militar

Enquanto ameaça avançar sobre ativos energéticos iranianos, Trump também indicou que negociações indiretas com Teerã estão em andamento, mediadas por representantes paquistaneses.

Na semana passada, o presidente adiou novamente o prazo para um acordo e concedeu uma extensão de 10 dias, até 6 de abril, para suspender eventuais ataques a instalações de energia do país. Segundo ele, as conversas seguem em curso e “estão indo muito bem”, apesar de sinais contraditórios no cenário internacional. Caso não haja acordo até a nova data, os EUA podem retomar ofensivas contra o setor energético iraniano.

O presidente também citou movimentações recentes no Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de um quinto do petróleo mundial. Segundo ele, o Irã autorizou a passagem de 20 navios petroleiros como sinal de avanço nas negociações.

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos ampliam sua presença militar na região. O Pentágono ordenou o envio de cerca de 10 mil soldados, incluindo fuzileiros navais e tropas da 82ª Divisão Aerotransportada, em um movimento que amplia as opções de ação no conflito.

Líder Supremo do Irã

Trump também afirmou que o Irã já teria passado por uma “mudança de regime” após a morte do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, e de outros altos funcionários desde o início da guerra.

“As pessoas com quem estamos lidando são um grupo totalmente diferente de pessoas . . . [Eles] são muito profissionais”, disse o presidente ao Financial Times.

O republicano ainda reiterou alegações de que Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei e apontado por ele como novo líder supremo, poderia estar morto ou gravemente ferido. “Não tivemos mais notícias dele. Ele sumiu”, afirmou.

Teerã, por sua vez, sustenta que o chefe de Estado está seguro e em boas condições.