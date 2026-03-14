Ilha de Kharg: Ponto-chave das exportações de petróleo do Irã é alvo de ataques dos EUA

O presidente Donald Trump anunciou em suas redes sociais que as forças dos EUA "obliteraram totalmente todos os alvos militares" na ilha de Kharg, no Irã.Essa ilha é o principal ponto de exportação de petróleo do país, responsável por 90% das suas vendas externas. Há muito tempo, Kharg é vista como um ponto fraco que provocaria uma forte reação do Irã se fosse atacado.

Trump também ameaçou que a infraestrutura petrolífera do Irã poderia ser alvo se o país continuar a interferir na navegação no Estreito de Ormuz. Kharg fica a cerca de 483 quilômetros do estreito, em águas profundas o suficiente para receber os maiores navios-tanque.

De acordo com dados das consultorias internacionais TankerTracker.com e da Kpler, o Irã continua exportando entre 1,1 e 1,5 milhão de barris de petróleo por dia, mesmo após ter aumentado sua produção antes do início da guerra com Israel e os EUA em 28 de fevereiro. Grande parte desse petróleo sai pelo terminal de Kharg e vai principalmente para a China, o maior comprador global de petróleo bruto.

"Você tira a infraestrutura de Kharg, então você tira 2 milhões de barris por dia do mercado para sempre", afirmou Dan Pickering, diretor de investimentos da Pickering Energy Partners, à Reuters.

O Irã reagiu às ameaças de Trump, avisando que irá atacar instalações de petróleo e energia ligadas aos EUA na região se sua própria infraestrutura energética for alvo de ataques. A ilha de Kharg tem capacidade de armazenamento de cerca de 30 milhões de barris e continha aproximadamente 18 milhões de barris de petróleo no início de março.