Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Ilha de Kharg: Ponto-chave das exportações de petróleo do Irã é alvo de ataques dos EUA

Ilha concentra cerca de 90% das exportações de petróleo do Irã

Ilha de Kharg: principal saída do petróleo iraniano para o exterior (Reprodução Google Maps)

Ilha de Kharg: principal saída do petróleo iraniano para o exterior (Reprodução Google Maps)

Mitchel Diniz e Da redação, com agências

Publicado em 14 de março de 2026 às 07h33.

O presidente Donald Trump anunciou em suas redes sociais que as forças dos EUA "obliteraram totalmente todos os alvos militares" na ilha de Kharg, no Irã.Essa ilha é o principal ponto de exportação de petróleo do país, responsável por 90% das suas vendas externas. Há muito tempo, Kharg é vista como um ponto fraco que provocaria uma forte reação do Irã se fosse atacado.

Trump também ameaçou que a infraestrutura petrolífera do Irã poderia ser alvo se o país continuar a interferir na navegação no Estreito de Ormuz. Kharg fica a cerca de 483 quilômetros do estreito, em águas profundas o suficiente para receber os maiores navios-tanque.

De acordo com dados das consultorias internacionais TankerTracker.com e da Kpler, o Irã continua exportando entre 1,1 e 1,5 milhão de barris de petróleo por dia, mesmo após ter aumentado sua produção antes do início da guerra com Israel e os EUA em 28 de fevereiro. Grande parte desse petróleo sai pelo terminal de Kharg e vai principalmente para a China, o maior comprador global de petróleo bruto.

"Você tira a infraestrutura de Kharg, então você tira 2 milhões de barris por dia do mercado para sempre", afirmou Dan Pickering, diretor de investimentos da Pickering Energy Partners, à Reuters.

O Irã reagiu às ameaças de Trump, avisando que irá atacar instalações de petróleo e energia ligadas aos EUA na região se sua própria infraestrutura energética for alvo de ataques. A ilha de Kharg tem capacidade de armazenamento de cerca de 30 milhões de barris e continha aproximadamente 18 milhões de barris de petróleo no início de março.

Acompanhe tudo sobre:IrãPetróleoEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Volkswagen aposta em parceria com a Xpeng para ampliar presença no mercado chinês

Guerra no Irã: EUA oferecem até US$ 10 milhões por informações sobre líder supremo

Após 14 dias de guerra, Brasil e outras nações pedem cessar-fogo imediato no Oriente Médio

Cuba diz que mantém conversas com EUA após ameaças de Donald Trump

Mais na Exame

EXAME Agro

Crise da carne bovina nos EUA se agrava com greve na JBS e disputa política

Esporte

Borussia x Augsburg: horário e prováveis escalações do jogo da Bundesliga

Pop

Pedro Pascal é alvo de críticas às vésperas do Oscar

Ciência

Moeda de 2 mil anos é usada em ônibus na Inglaterra; veja vídeo da relíquia