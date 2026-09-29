OpenAI mira avaliação de US$ 1,4 trilhão em corrida para Wall Street

RESUMO A OpenAI negocia uma rodada de pelo menos US$ 30 bilhões que pode avaliar a empresa em US$ 1,4 trilhão, segundo a Bloomberg. A captação deve servir de ponte até o IPO, que o CEO Sam Altman disse não pretender fazer neste ano, citando preocupações com segurança. Enquanto isso, a empresa disputa clientes corporativos com a Anthropic, que pode abrir capital a partir de meados de outubro, de acordo com a Reuters.

A OpenAI, dona do ChatGPT, deve ser avaliada em US$ 1,4 trilhão após uma rodada de investimentos na qual a empresa pretende captar pelo menos US$ 30 bilhões com investidores. Segundo a Bloomberg, o objetivo do CEO da companhia, Sam Altman, é atingir esse valor para entrar no seleto grupo dos IPOs trilionários, como foi o caso da SpaceX, avaliada em US$ 1,77 trilhão no momento da abertura de capital.

Recentemente, Altman afirmou que a OpenAI não se tornaria pública ainda neste ano por preocupações com os riscos que a tecnologia poderia causar à humanidade. "Na verdade, acho que, considerando tudo o que está acontecendo com a segurança, agora seria um momento imprudente para tornar isso público, e não sentimos pressão para tal", disse o CEO ao site Fortune.

Nos bastidores, a empresa busca fortalecer sua presença no atual mercado de IA, sobretudo com a ascensão da Anthropic como forte concorrente na corrida para Wall Street.

As negociações ainda estão em estágio inicial e podem mudar. De acordo com a Bloomberg, a demanda pela rodada está sendo liderada pelos próprios investidores, em meio ao forte crescimento da receita da companhia.

Ainda segundo a Bloomberg, o ritmo anualizado de faturamento da companhia ultrapassou US$ 40 bilhões em agosto. Uma das fontes ouvidas pelo site americano afirmou que a receita anualizada cresceu 70% desde julho.

A rodada deve funcionar como uma captação-ponte, fornecendo recursos adicionais à empresa enquanto o IPO não acontece. Em março, a OpenAI havia levantado US$ 122 bilhões a uma avaliação de US$ 852 bilhões, incluindo o dinheiro captado.

OpenAI disputa mercado com Anthropic

Enquanto posterga o IPO, a OpenAI mantém uma disputa pela expansão de sua receita e pela conquista de clientes corporativos. As duas empresas já apresentaram documentos confidenciais para uma futura abertura de capital.

A Anthropic, segundo a Reuters, pode abrir capital em meados de outubro, no mínimo, e concluir a listagem antes das eleições legislativas americanas de novembro.

A OpenAI também tenta ampliar sua atuação no mercado de agentes de IA, sistemas capazes de executar tarefas mais complexas para os usuários. No evento para desenvolvedores realizado nesta terça-feira, a companhia apresentou o Dots, um agente de IA que funciona continuamente e deve competir com produtos como o Muse, da Meta.

A empresa ainda lançou um novo plano de assinatura de US$ 500, com limites de uso mais altos e processamento mais rápido, além de alterar os limites do plano de US$ 200.

Perguntas frequentes

Quanto a OpenAI deve valer após a nova rodada de investimentos? A OpenAI deve ser avaliada em US$ 1,4 trilhão após uma rodada em que pretende captar pelo menos US$ 30 bilhões, segundo a Bloomberg. As negociações ainda estão em estágio inicial e podem mudar.

Quando a OpenAI vai abrir capital na bolsa? A OpenAI não tem data para o IPO. Sam Altman, CEO da empresa, disse ao site Fortune que a OpenAI não abriria capital neste ano, por preocupações com segurança. A nova rodada deve funcionar como uma captação-ponte até a abertura de capital.

Qual é a receita da OpenAI? O ritmo anualizado de faturamento da OpenAI ultrapassou US$ 40 bilhões em agosto, segundo a Bloomberg. Uma fonte ouvida pela agência afirmou que a receita anualizada cresceu 70% desde julho.

Quanto a OpenAI captou na rodada anterior? Em março, a OpenAI levantou US$ 122 bilhões a uma avaliação de US$ 852 bilhões, incluindo o dinheiro captado.

Quando a Anthropic deve abrir capital? A Anthropic pode abrir capital a partir de meados de outubro e concluir a listagem antes das eleições legislativas americanas de novembro, segundo a Reuters. A OpenAI e a Anthropic já apresentaram documentos confidenciais para uma futura abertura de capital.