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EUA cancelam vistos de autoridades e juízes da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru

Medida integra compromissos do Escudo das Américas, aliança criada por iniciativa de Trump em março deste ano

Os quatro países fazem parte do Escudo das Américas (Kent Nishimura / AFP /Getty Images)

Os quatro países fazem parte do Escudo das Américas (Kent Nishimura / AFP /Getty Images)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18h01.

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O governo dos Estados Unidos cancelou nesta segunda-feira, 28, os vistos de juízes, altos funcionários e empresários da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru acusados de corrupção, narcotráfico ou conspiração contra seus governos. Segundo o órgão diplomático Departamento de Estado americano, a restrição também alcança familiares diretos e integra compromissos da aliança regional Escudo das Américas.

Os Estados Unidos cancelaram nesta segunda-feira, 28, os vistos de juízes, altos funcionários e empresários da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru acusados de corrupção, vínculos com o narcotráfico ou conspiração contra seus respectivos governos.

A medida, que também afeta os familiares diretos das autoridades, faz parte dos compromissos assumidos na aliança Escudo das Américas, criada por iniciativa do presidente Donald Trump em março deste ano. O grupo reúne cerca de 15 países da região. 

"Sob o governo Trump, funcionários estrangeiros corruptos já não podem entrar livremente nos Estados Unidos", afirmou o texto.

Segundo o Departamento de Estado americano, a política restringe a entrada de estrangeiros que, por meio de corrupção ou narcotráfico, "enfraqueçam um governo eleito democraticamente". O órgão afirmou ainda que essas ações representam uma ameaça à segurança e ao Estado de Direito nas Américas.

Líderes da aliança se reuniram na semana passada à margem da Assembleia Geral da ONU e reafirmaram a disposição de adotar "medidas coletivas", com um primeiro conjunto de sanções contra 24 grupos criminosos.

Quem são os sancionados?

Na Bolívia, estão entre os sancionados o magistrado constitucional Israel Ramiro Campero, o ex-magistrado Iván Ramiro Campero, o juiz de instrução Rodrigo Vedia e os promotores Albania Chane e Alberto Zeballos. Também foram incluídos a juíza Rosario Flores, o promotor Alvaro Nava, o coronel da polícia Frans Cabrera e o empresário José Luis Iriarte.

O Departamento de Estado também escolheu publicamente o procurador-geral boliviano Roger Mariaca por seu suposto envolvimento em corrupção significativa. Segundo o órgão, as ações atribuídas a ele colocam em risco os esforços de Trump contra o narcoterrorismo e enfraquecem instituições democráticas da Bolívia.

"Suas ações põem em risco os esforços do presidente Trump para combater o narcoterrorismo e, ao mesmo tempo, enfraquecem as próprias instituições democráticas da Bolívia", explicou o departamento.

Na Colômbia, os afetados são o empresário do setor de energia Euclides Torres e Martha Isabel Peralta, senadora do Pacto Histórico. No Peru, a medida atingiu Juan Carlos Núñez, juiz do primeiro circuito constitucional de Lima.

O Departamento de Estado pode divulgar os nomes das pessoas cujos vistos são revogados ou mantê-los em sigilo.

Os quatro países fazem parte do Escudo das Américas. Na semana passada, líderes da aliança se reuniram à margem da Assembleia Geral da ONU e reafirmaram a disposição de adotar "medidas coletivas". O primeiro conjunto de sanções anunciado pelo grupo atingiu 24 organizações criminosas.

Com AFP

'Perguntas frequentes'

Por que os Estados Unidos cancelaram os vistos? ＋

Os Estados Unidos cancelaram os vistos por acusações de corrupção, vínculos com o narcotráfico ou conspiração contra governos. Segundo o Departamento de Estado americano, a política restringe a entrada de estrangeiros que enfraqueçam governos eleitos democraticamente por meio de corrupção ou narcotráfico.

Quem foi sancionado na Bolívia? ＋

Na Bolívia, a medida alcançou Israel Ramiro Campero, Iván Ramiro Campero, Rodrigo Vedia, Albania Chane, Alberto Zeballos, Rosario Flores, Alvaro Nava, Frans Cabrera e José Luis Iriarte. O Departamento de Estado também apontou o procurador-geral Roger Mariaca por suposto envolvimento em corrupção significativa.

Quem teve o visto cancelado na Colômbia e no Peru? ＋

Na Colômbia, os afetados foram o empresário do setor de energia Euclides Torres e Martha Isabel Peralta, senadora do Pacto Histórico. No Peru, a medida atingiu Juan Carlos Núñez, juiz do primeiro circuito constitucional de Lima.

O que é o Escudo das Américas? ＋

O Escudo das Américas é uma aliança formada por cerca de 15 países da região e criada por iniciativa do presidente Donald Trump em março. Bolívia, Colômbia, Equador e Peru fazem parte do grupo.

Quais medidas o Escudo das Américas anunciou? ＋

O Escudo das Américas anunciou um primeiro conjunto de sanções contra 24 organizações criminosas. A decisão ocorreu após líderes da aliança reafirmarem a disposição de adotar medidas coletivas durante uma reunião à margem da Assembleia Geral da ONU.

Os nomes de todas as pessoas com vistos revogados serão divulgados? ＋

Não necessariamente. O Departamento de Estado americano pode divulgar os nomes das pessoas cujos vistos foram revogados ou mantê-los em sigilo.

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