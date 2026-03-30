Petróleo dispara com guerra no Irã e bloqueio no Ormuz

O preço do petróleo acumula forte alta desde o início do conflito envolvendo o Irã e registra avanço de 59% no tipo Brent em março.

Segundo fontes ouvidas pela Reuters, o movimento supera os ganhos observados durante a Guerra do Golfo, em 1990.

A escalada ocorre após o Irã fechar o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais de transporte de petróleo.

Navios-petroleiros enfrentam risco de ataque ao tentar atravessar a região. Os Estados Unidos, envolvidos no conflito ao lado de Israel, afirmaram que podem escoltar embarcações.

A alta também reflete a atuação dos Houthis, do Iêmen, que lançaram ataques contra Israel no fim de semana, ampliando a instabilidade no Oriente Médio.

Quanto está o petróleo hoje?

Os futuros do petróleo tipo Brent subiram 3,5%, a US$ 116,51 por barril, na manhã desta segunda. Esses indicadores fecharam em alta de 4,2% na última sexta-feira, 27.

Por outro lado, o petróleo do tipo West Texas Intermediate (WTI), referência nos EUA, registrou ganhos de 1,87%, a US$ 102,14 por barril hoje.

Fim da guerra descartado?

A fundadora da Vanda Insights, Vandana Hari, a qual provém análises do mercado de petróleo, relatou à Reuters que o mercado praticamente descartou a possiblidade de uma negociação para pôr fim a guerra.

"O mercado (...) se prepara para uma forte escalada nas hostilidades militares, o que é um sinal 'bullish' — de alta — para o petróleo bruto, com enormes incertezas sobre o momento e a natureza do resultado", pontuou.

O presidente dos EUA, Donald Trump enviou ao Irã um plano de 15 pontos para acabar com a guerra, incluindo questões sobre o programa nuclear iraniano, o programa de mísseis balísticos e a segurança de rotas marítimas.

O Irã rejeitou o plano de paz e apresentou uma contraproposta, afirmando que os EUA não ditará o fim do conflito. Alvo de protestos dos estadunidenses, Trump chegou a dizer que o seu país está vencendo a guerra.

Já o exército israelense afirmou ter atacado nesta segunda-feira, 30, a infraestrutura do governo iraniano em Teerã, enquanto mais tropas chegam à região, de acordo com fontes ouvidas pela Reuters.

Conflito ultrapassa fronteiras do Golfo

Analistas do JP Morgan destacaram, ainda, que o conflito está ultrapassando as fronteiras do Golfo Pérsico e dos arredores de Ormuz, se estendendo ao Mar Vermelho e ao Estreito de Bab el-Mandeb.

Essa rota é "um dos pontos de estrangulamento mais cruciais do mundo para o fluxo de petróleo bruto e derivados", descreveu o banco em relatório acessado pela Reuters.

Exportações do petróleo bruto da Arábia Saudita, que foram redirecionadas para o porto de Yanbu, no Mar Vermelho, atingiram 4,658 milhões de barris por dia na semana passada, conforme a Kpler.

Se essas exportações forem interrompidas, o petróleo saudita deve ser novamente redirecionado, na visão do JP Morgan. Ele poderia ir, assim, para o oleoduto de Suez-Mediterrâneo, no Egito, que leva ao Mediterrâneo.