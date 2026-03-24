No 25º dia de guerra, Trump diz que Irã concordou que 'nunca' terá armas nucleares

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira, 24, que representantes do Irã, em negociações com Washington, concordaram que o país não terá uma arma nuclear. A declaração foi feita durante evento na Casa Branca.

A fala de Trump ocorreu em coletiva de imprensa após cerimônia de posse do novo secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin. Segundo o republicano, os interlocutores iranianos apresentaram posições consideradas coerentes pelo governo americano.

"Eles estão conversando conosco, e o que estão dizendo faz sentido", disse Trump.

De acordo com o presidente, os negociadores do Irã questionaram “quais são os 10 pontos principais” das exigências americanas para encerrar o conflito. Ele respondeu que os pontos centrais envolvem a impossibilidade de o país desenvolver armamento nuclear. “Vocês não podem ter uma arma nuclear, vocês não vão ter uma arma nuclear”, enfatizou.

Trump declarou ainda que, embora não queira antecipar conclusões, os representantes iranianos concordaram que nunca terão uma arma nuclear.

As negociações ocorrem em meio a tensões envolvendo o programa nuclear iraniano. No fim de fevereiro, os Estados Unidos iniciaram ataques contra alvos no país, sob a justificativa de que havia uma ameaça direta e iminente.

Dúvidas sobre armas nucleares e negativa de Teerã

Especialistas têm questionado o estágio do programa nuclear iraniano, levantando dúvidas sobre a proximidade de desenvolvimento de uma bomba. O posicionamento da Casa Branca também apresenta variações em diferentes momentos.

Durante o mesmo evento, Trump afirmou que, após a morte de autoridades iranianas, incluindo o líder supremo Ali Khamenei, os atuais representantes são distintos dos anteriores nas negociações.

O presidente declarou que não confia nos interlocutores, mas disse que eles ofereceram ao país “um grande presente”. Ele não detalhou o conteúdo, indicando apenas que possui valor econômico, está relacionado a petróleo e gás e envolve o fluxo de petróleo bruto pelo estreito de Ormuz, rota por onde passa parte relevante da produção global.

Trump informou que decidiu adiar por cinco dias ataques contra centrais elétricas iranianas, condicionando a medida ao desbloqueio do estreito de Ormuz. Segundo ele, houve conversas classificadas como “produtivas” com Teerã.

Representantes do Irã negam a existência de contato direto e afirmam que a tentativa de diálogo partiu dos Estados Unidos.

'Presente muito grande'

No evento, Donald Trump também afirmou que o governo do Irã concedeu aos Estados Unidos “um presente muito grande” relacionado ao estreito de Ormuz, sem detalhar o conteúdo.

O republicano enfatizou que houve “uma mudança no regime” iraniano após ações militares dos Estados Unidos contra integrantes da cúpula do poder no país, incluindo o líder supremo Ali Khamenei. Segundo o presidente, os atuais representantes são diferentes daqueles que participaram das negociações anteriores.

Trump disse que, apesar de não confiar nos interlocutores, acredita em um acordo e citou como exemplo o “presente” mencionado. Ele afirmou que o gesto possui “valor econômico enorme” e foi entregue seguindo uma promessa feita pelo Irã.

Ao comentar o tema, o presidente indicou que o conteúdo não está relacionado ao programa nuclear iraniano, mas aos setores de petróleo e gás. Ele também descreveu o ato como um “gesto muito amável”.

Trump associou o “presente” ao fluxo de petróleo e ao estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa cerca de 20% do petróleo exportado globalmente. A passagem marítima permanece parcialmente bloqueada pelo Irã desde o início do conflito, no fim de fevereiro.

Força aérea americana no Oriente Médio

Apesar das declarações recentes de Trump, o governo dos Estados Unidos avalia o envio da 82ª Divisão Aerotransportada ao Oriente Médio. No entanto, ainda não há decisão sobre mobilização em território iraniano.A informação foi divulgada por veículos da imprensa americana.

A correspondente de Segurança Nacional da emissora americana Fox News, Jennifer Griffin, afirmou na rede social X (antigo Twitter), que o comandante da unidade, general Brandon Tegtmeier, recebeu ordem para mobilizar tropas na região. Segundo ela, a medida ocorre enquanto o Pentágono e a Casa Branca analisam a possibilidade de uso dessas forças em operações terrestres.

O jornal americano The New York Times já havia informado anteriormente que Washington considerava deslocar a divisão para o Oriente Médio.

Já o The Wall Street Journal, com base em duas fontes do governo americano não identificadas, relatou que o Pentágono planeja enviar cerca de 3 mil militares da “82ª”, unidade considerada de elite do Exército dos Estados Unidos, para apoiar ataques realizados desde 28 de fevereiro em coordenação com Israel.

As discussões incluem possíveis deslocamentos para áreas estratégicas, como a ilha de Kharg, principal polo petroleiro do Irã, e outros pontos do território iraniano. O cenário levanta questionamentos internos, com pesquisas indicando possibilidade de rejeição por parte da opinião pública.

Na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o adiamento por cinco dias de ataques contra usinas elétricas iranianas. A medida foi condicionada ao desbloqueio do estreito de Ormuz, rota por onde transita cerca de um quinto do petróleo exportado globalmente.

Impactos sobre o petróleo no after market

O petróleo voltou a subir com força, recuperando-se das perdas da véspera em meio à persistência das tensões no Oriente Médio e incertezas sobre negociações entre Estados Unidos e Irã.

No fechamento, o Brent, referência mundial, avançou 4,55%, a US$ 104,49 por barril, enquanto o WTI, mais usado nos Estados Unidos, subiu 4,79%, a US$ 92,35.

*Com informações das agências EFE e AFP.