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Trump estende suspensão de ataques a instalações energéticas do Irã até 6 de abril

Decisão representa a segunda prorrogação desde a ameaça inicial de ofensiva contra o setor energético iraniano

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de março de 2026 às 17h46.

Última atualização em 26 de março de 2026 às 17h53.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu adiar novamente o prazo para que o Irã avance em um acordo com Washington ou enfrente novos ataques. O republicano também concedeu uma extensão de 10 dias, até 6 de abril, para suspender eventuais ataques a instalações de energia iranianas, em meio à continuidade das negociações.

A decisão representa a segunda prorrogação desde a ameaça inicial de ofensiva contra o setor energético iraniano. Segundo o presidente, as negociações “estão indo muito bem”, apesar de sinais contraditórios no cenário internacional.

“A pedido do governo iraniano, esta declaração serve para informar que estou suspendendo o período de destruição de usinas de energia por 10 dias, até segunda-feira, 6 de abril de 2026, às 20h, horário do leste dos EUA”, disse Trump.

“As negociações estão em andamento e, apesar das declarações errôneas em contrário da mídia de notícias falsas e de outros, estão indo muito bem.”

O plano de 15 pontos dos Estados Unidos para acabar com a guerra

Efeitos no mercado de Petróleo

A sinalização contribuiu para reduzir parte das perdas nos mercados globais, após um início de dia marcado por volatilidade. O preço do petróleo tipo Brent chegou a ultrapassar US$ 108 por barril, refletindo incertezas sobre o conflito e seu impacto na oferta global de energia, informou a Bloomberg.

Ainda não há clareza sobre os interlocutores diretos das negociações, diante da morte de integrantes do alto escalão iraniano. Durante reunião de gabinete, Trump afirmou que enviados como JD Vance e outros assessores avaliarão o progresso das conversas.

O governo iraniano informou que aguarda resposta após rejeitar um plano de 15 pontos apresentados pelos Estados Unidos e propor condições próprias. Entre as exigências estão garantias de não retomada de ataques, reparações de guerra e reconhecimento da autoridade sobre o Estreito de Ormuz.

O estreito concentra cerca de um quinto do fluxo global de petróleo e gás natural liquefeito, tornando-se um ponto central nas negociações.

Enquanto isso, o conflito segue com ataques de ambos os lados. Forças israelenses realizaram ofensivas na cidade iraniana de Isfahan, e o Irã lançou novos mísseis contra Israel. O cenário mantém pressão sobre os preços de energia e amplia preocupações com inflação global e segurança alimentar.

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